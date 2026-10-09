Insider abre primeira loja física e já prepara a próxima para crescer além dos R$ 500 milhões

RESUMO ＋ A marca de roupas Insider inaugura nesta sexta-feira, 9 de outubro, sua primeira loja física permanente, no Morumbi Shopping, em São Paulo, após investir R$ 2 milhões. A unidade de 90 m² sucede uma pop-up cujas vendas diárias superaram R$ 20 mil e abre uma expansão gradual, com próxima loja no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

Uma marca que construiu seu crescimento pela internet, apoiada em e-commerce, influenciadores e no boca a boca dos consumidores, agora quer ocupar também os corredores dos shopping centers.

A Insider inaugura nesta sexta-feira, 9 de outubro, sua primeira loja física permanente, no Morumbi Shopping, em São Paulo. O espaço recebeu investimento de R$ 2 milhões e é o primeiro passo de uma estratégia que prevê novas unidades físicas sem abandonar o canal digital que levou a companhia a faturar R$ 500 milhões em 2025.

A mudança começou como um teste. No mesmo shopping, a empresa abriu uma pop-up que deveria permanecer em operação por apenas três meses. O desempenho fez o prazo se estender para um ano, enquanto a companhia esperava surgir um espaço maior no empreendimento.

A nova unidade tem 90 metros quadrados, quase o dobro da operação temporária, e fica ao lado da loja da Apple. A EXAME conheceu o espaço antes da abertura ao público. Ali, a empresa ampliou a exposição de produtos masculinos e femininos e, principalmente, o número de provadores — um dos aprendizados extraídos da experiência anterior.

“A pop-up mostrou muito a necessidade do cliente de sentir o produto, testar e provar. Tivemos um sucesso muito grande e conseguimos validar o conceito”, afirma Yuri Gricheno, cofundador da Insider.

Para Carol Matsuse, cofundadora da marca, a unidade também pretende apresentar uma Insider que vai além da imagem construída em torno da tecnologia de seus tecidos.

“A loja foi pensada com muito cuidado em cada detalhe para conseguir expressar os valores da Insider. A parte da tecnologia todo mundo já conhece. Agora queremos mostrar também o design, as ocasiões de consumo e a variedade do portfólio”, diz.

Por que a Insider decidiu abrir lojas físicas

A decisão de permanecer no varejo físico veio dos resultados da primeira experiência no Morumbi Shopping.

A pop-up ocupava 49 metros quadrados e nasceu com uma meta de faturamento de R$ 8 mil por dia. As vendas diárias passaram de R$ 20 mil. Nos fins de semana, chegaram a ultrapassar R$ 100 mil e, no melhor dia da operação, alcançaram R$ 130 mil.

Outro dado chamou a atenção dos fundadores: nos primeiros cinco meses de 2026, o tíquete médio da operação presencial ficou 40% acima daquele registrado no comércio eletrônico. A taxa de conversão ficou em torno de 37%.

Além de vender para quem já conhecia a Insider pela internet, a loja passou a funcionar como uma porta de entrada para novos consumidores. Quatro em cada dez clientes atendidos semanalmente na pop-up ainda não tinham comprado produtos da marca.

Para uma companhia nascida no ambiente digital, isso resolveu um obstáculo que o e-commerce nem sempre conseguia superar: permitir que o consumidor conhecesse pessoalmente tecidos, caimento e tamanhos antes de fazer sua primeira compra.

“Tem cliente que não tem confiança de comprar no digital. Ele vem ao físico, consegue sentir o produto, provar e ganhar essa confiança”, diz Gricheno.

Segundo o empresário, a nova loja também permite explicar melhor características que ajudaram a construir a marca.

“A ideia é mostrar a tecnologia que está por trás do tecido, o toque, o caimento, como usar e quais são as ocasiões. No digital, existem poucas oportunidades de trocar dessa forma com o cliente.”

Qual será o tamanho da aposta da Insider nas lojas

O Morumbi Shopping será apenas o começo.

A próxima loja permanente da Insider será aberta no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. A companhia também prepara outras unidades para 2027, embora ainda não revele quantas lojas pretende colocar de pé no próximo ano.

O avanço será feito de maneira gradual, seguindo uma lógica que os fundadores dizem aplicar desde o início da empresa: testar o modelo antes de escalar.

Foi justamente o que aconteceu no Morumbi. A pop-up deveria funcionar durante três meses, mas ficou aberta por aproximadamente um ano.

“A gente trabalha sempre com uma metodologia de teste. A primeira experiência de varejo físico foi pequena. Conseguimos provar o conceito e agora fazemos uma aposta em uma loja que traz não só vendas, mas também experiência”, afirma Gricheno.

O canal físico, portanto, não entra no lugar do e-commerce. A estratégia é fazer com que ambos funcionem de maneira complementar.

Nascida como uma empresa D2C — venda direta ao consumidor —, a Insider construiu uma operação online que hoje recebe 4,3 milhões de visitas mensais e atende consumidores em mais de 50 países.

A expectativa dos fundadores é que as lojas acrescentem uma nova avenida de crescimento a essa estrutura.

Depois de faturar R$ 500 milhões em 2025, a companhia projeta novamente uma expansão de dois dígitos neste ano.

“Viemos de um ritmo de dobrar a cada ano ou, pelo menos, crescer dois dígitos. Neste ano devemos seguir crescendo em dois dígitos, perto de 50% em relação ao ano anterior”, afirma.

O avanço deverá vir de uma combinação de mais produtos, canais de venda, pontos físicos e distribuição.

Como uma camiseta tecnológica virou uma marca de moda

A entrada nos shopping centers ocorre quase uma década depois da criação da Insider.

Gricheno e Matsuse fundaram a companhia em 2017 com uma proposta diferente daquela que dominava boa parte do mercado de moda, segundo os empreendedores: desenvolver roupas a partir da funcionalidade e da tecnologia antes de pensar em coleções e tendências.

O primeiro produto foi uma camiseta para ser usada por baixo da camisa. A marca ganhou escala posteriormente com suas camisetas tecnológicas e ampliou o portfólio para peças masculinas e femininas.

“Quando começamos, o universo da moda era muito baseado em coleção e tendência e havia muito pouco sobre tecnologia e funcionalidade. A ideia da Insider era adicionar essa camada”, diz Gricheno.

Esse princípio se refletiu até na formação da equipe. Segundo o fundador, a primeira contratação diretamente ligada ao desenvolvimento dos produtos não foi uma estilista, mas uma profissional de pesquisa e desenvolvimento.

“A tecnologia veio antes do estilo”, afirma.

Os produtos são fabricados por uma rede terceirizada de fornecedores. No começo, a produção estava concentrada no Brasil. Hoje, a cadeia inclui parceiros brasileiros e também de países como China e Peru.

Ao longo dos últimos anos, porém, a Insider começou a tentar equilibrar esse DNA tecnológico com uma presença maior de design e moda.

É justamente essa mudança que os fundadores querem tornar mais evidente nas lojas.

O novo espaço reúne desde as camisetas que ajudaram a popularizar a empresa até diferentes peças femininas, conjuntos e produtos pensados para ocasiões variadas.

“Todo produto tem um motivo para existir e um diferencial claro”, diz Gricheno. “Mas hoje queremos mostrar também essa parte do design, das ocasiões de consumo e da variedade do portfólio.”

Para uma empresa que encontrou seus primeiros consumidores por uma tela, a próxima etapa de crescimento passa justamente por deixá-los tocar nas roupas.