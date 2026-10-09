Mostramos prévias de MRV, Cury, Tenda e Moura Dubeux à IA: veja qual ela achou melhor

Cury teve o trimestre mais consistente, com vendas em alta de 11,4%, velocidade de vendas de 39,7% e geração de caixa de R$ 253,6 milhões

teve o trimestre mais consistente, com vendas em alta de 11,4%, velocidade de vendas de 39,7% e geração de caixa de R$ 253,6 milhões MRV registrou o maior crescimento de vendas, de 29,6%, mas o caixa de R$ 456 milhões veio sobretudo da venda de ativos

registrou o maior crescimento de vendas, de 29,6%, mas o caixa de R$ 456 milhões veio sobretudo da venda de ativos Tenda viu os distratos mais que dobrarem em um ano, com impacto da greve da Caixa

viu os distratos mais que dobrarem em um ano, com impacto da greve da Caixa Moura Dubeux lançou mais, vendeu 21,5% menos e consumiu R$ 170 milhões em caixa

lançou mais, vendeu 21,5% menos e consumiu R$ 170 milhões em caixa BTG e Safra também preferem a Cury, mas são mais brandos com a Moura Dubeux e divergem entre si sobre a MRV

MRV (MRVE3), Cury (CURY3), Tenda (TEND3) e Moura Dubeux (MDNE3) divulgaram na quinta-feira, 8, as prévias operacionais do terceiro trimestre de 2026. As quatro atuam em faixas diferentes do mercado imobiliário, do Minha Casa, Minha Vida ao alto padrão no Nordeste, e passaram pelo mesmo obstáculo em setembro, a greve de 19 dias dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que travou parte dos financiamentos imobiliários.

Para saber qual delas atravessou melhor o período, somente com base nos números, a EXAME submeteu documentos das quatro companhias ao Claude, modelo de inteligência artificial da Anthropic, generalista, com o pedido de analisar os principais indicadores operacionais, apontar pontos fortes e fracos de cada empresa e indicar qual teve o desempenho mais consistente.

Antes de comparar, a IA fez uma ressalva. Cada construtora reporta seus números em uma base própria. A MRV usa a participação da companhia nos empreendimentos (%MRV), assim como a Moura Dubeux (%MD), a Cury apresenta os dados a 100% e a Tenda separa a marca principal da Alea, sua operação de casas. Por isso, a análise privilegiou variações percentuais e indicadores de velocidade, mais comparáveis entre si do que os valores absolutos.

MRV cresce mais, Cury vende mais rápido

Nas vendas líquidas, a MRV teve o maior salto. A MRV Incorporação vendeu R$ 3,04 bilhões no trimestre, recorde histórico, com alta de 29,6% sobre o 3T25 e de 10,5% sobre o 2T26. Foram mais de 11 mil unidades vendidas, e a velocidade de vendas sobre a oferta (VSO) subiu de 21,6% para 25,1% em um ano.

A Cury vendeu R$ 2,04 bilhões, alta de 11,4% na comparação anual. O número que mais chamou a atenção da IA, porém, foi a VSO líquida de 39,7%, patamar que nenhuma das outras três chegou perto de alcançar. Na prática, a Cury vendeu quase 40% do valor dos imóveis que tinha em oferta no trimestre, somando o estoque do início do período e os lançamentos.

A Tenda vendeu R$ 1,21 bilhão na marca principal, alta de 10,5% sobre o 3T25, mas queda de 7,9% frente ao 2T26. A VSO ficou em 22,8%, abaixo da faixa de 25% a 30% que a própria companhia considera ideal. A empresa atribui parte do resultado a seis empreendimentos lançados no fim de setembro que ainda não tiveram vendas.

A Moura Dubeux foi a única das quatro com queda nas vendas. As vendas e adesões líquidas somaram R$ 841 milhões, recuo de 21,5% em um ano e de 17,3% em um trimestre. A VSO do período caiu para 15,3%, ante 25,7% no 3T25. Na abertura dos números, as adesões brutas a condomínios, modelo em que os clientes se associam para construir o empreendimento, recuaram 43,5%, de R$ 859 milhões para R$ 485 milhões. Já as vendas brutas de incorporação tradicional cresceram 56,8%, para R$ 355 milhões.

Distratos sobem em três das quatro

A diferença entre vendas brutas e líquidas foi o ponto que mais separou Tenda das concorrentes na leitura da IA. As vendas brutas da marca Tenda cresceram 22,1% em um ano, para R$ 1,51 bilhão. Os distratos, porém, passaram de R$ 136,2 milhões no 3T25 para R$ 292,8 milhões, mais que o dobro, e alta de 55% sobre o 2T26. Os cancelamentos passaram a representar 19,4% das vendas brutas, ante 11% um ano antes.

A Tenda aponta três fatores ligados à Caixa. A greve de quase 20 dias em setembro, a redução temporária, por dez dias em julho, do comprometimento de renda permitido aos clientes de 30% para 27%, e um rigor maior nas entrevistas para concessão de crédito. A companhia diz que parte desses efeitos foi pontual e que espera a volta dos distratos a patamares normais nos próximos trimestres. O tema já havia pesado sobre as ações no fim de setembro, quando a Tenda alertou investidores sobre os efeitos da greve.

A Cury também sentiu o aperto. Os distratos somaram R$ 358,2 milhões, alta de 59,3% em um ano e mais que o dobro do 2T26. Os cancelamentos chegaram a 15% das vendas brutas, ante 11% no 3T25 e 7,7% no trimestre anterior. A diferença em relação à Tenda é que as vendas brutas da Cury cresceram 16,7%, para R$ 2,39 bilhões, o suficiente para manter as vendas líquidas em alta.

Na Moura Dubeux, o nível é mais baixo, mas a tendência também é de alta. Os distratos chegaram a 8,3% das vendas brutas, ante 5,2% no 3T25 e 6,7% no 2T26. A prévia da MRV não detalha os distratos do trimestre.

Greve da Caixa trava repasses

O efeito da greve aparece com mais clareza nos repasses, etapa em que o financiamento do cliente é assinado com o banco e o dinheiro chega à construtora. A MRV repassou 7.428 unidades, queda de 16,4% em um ano e de 24,2% em um trimestre. A companhia estima impacto de cerca de R$ 80 milhões na geração de caixa da incorporação por causa da paralisação.

Na Tenda, o valor repassado caiu 25,1% em um ano e 29,5% em um trimestre, para R$ 728,9 milhões. Na Cury, os repasses somaram R$ 1,29 bilhão, ante R$ 1,49 bilhão no 3T25, recuo de 13%. Na comparação com o 2T26, a queda foi de 35,8%. Em unidades, o recuo trimestral foi de 34,3%, o maior entre as três companhias que divulgam o dado.

Ao mesmo tempo, as vendas da Cury pela tabela direta, em que a própria construtora financia parte do pagamento, subiram de R$ 380 milhões para R$ 664 milhões. Essa modalidade respondeu por 27,8% das vendas brutas do trimestre, ante 20,2% na média de 12 meses.

Lançamentos sobem de preço na baixa renda

Do lado dos lançamentos, a Moura Dubeux foi a que mais acelerou. A companhia lançou oito projetos, com VGV líquido de R$ 1,55 bilhão, alta de 15,5% em um ano e de 52,8% em um trimestre. Segundo a empresa, 40% desse volume foi lançado nas duas últimas semanas de setembro, o que, na avaliação da IA, ajuda a explicar a baixa velocidade de vendas do período.

A MRV lançou R$ 2,65 bilhões, 12,4% acima do 3T25, e a Cury, R$ 2,12 bilhões, alta de 6,9%. Na Cury, o preço médio por unidade lançada ficou em torno de R$ 326 mil, cerca de 12% acima de um ano antes.

A Tenda lançou R$ 1,52 bilhão, alta de 2,3%, com preço médio recorde de R$ 271,2 mil por unidade, 15,7% acima do 3T25. Dos 11 empreendimentos lançados pela empresa, 54,5% foram voltados às faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida, incluindo o primeiro projeto da companhia para a faixa 4, na Bahia. O banco de terrenos da companhia chegou ao recorde de R$ 29,3 bilhões, alta de 41,2% em um ano.

Geração de caixa separa as quatro

A Cury gerou R$ 253,6 milhões em caixa operacional no trimestre, alta de 8,8% sobre os R$ 233,1 milhões do 3T25. Foi o 30º trimestre seguido de geração positiva.

A MRV&CO, holding que reúne a MRV e suas subsidiárias, gerou R$ 456 milhões, o maior número entre as quatro. A Resia, operação nos Estados Unidos, contribuiu com R$ 313,7 milhões após a venda de empreendimentos, e a Luggo, braço de imóveis para aluguel, com R$ 145,8 milhões, também com venda de ativos.

A MRV Incorporação, negócio principal da companhia, gerou R$ 18,9 milhões, ante R$ 148,7 milhões no 2T26. Excluindo a cessão de recebíveis, o resultado da incorporação ficou negativo em R$ 2,3 milhões.

A Moura Dubeux consumiu R$ 170 milhões no trimestre, excluindo dividendos e recompra de ações. Desse total, R$ 97 milhões foram para a compra de um terreno em Salvador. Sem esse desembolso, o consumo teria sido de R$ 73 milhões.

A Tenda não informa geração de caixa na prévia.

O veredito da IA

Questionada sobre qual construtora teve o trimestre mais consistente, a IA escolheu a Cury.

A justificativa reúne três pontos. Vendas em alta mesmo com mais distratos, a velocidade de vendas mais alta do grupo com folga e geração de caixa positiva vinda da operação, sem depender de venda de ativos.

Como pontos de atenção, a IA listou a alta de 59,3% nos distratos, a queda de 35,8% nos repasses frente ao 2T26, o avanço da tabela direta e o aumento do estoque, que chegou a 7.956 unidades, ou R$ 3,1 bilhões, ante 6.425 unidades no fim de 2025.

A MRV ficou em segundo lugar. A companhia teve o maior crescimento de vendas e recorde de produção, sinais de que a operação de incorporação segue em recuperação. O caixa consolidado robusto, porém, depende da venda de ativos nos Estados Unidos e da Luggo, enquanto a geração da incorporação perdeu força com a greve.

A Tenda aparece em terceiro. As vendas brutas fortes, o preço recorde nos lançamentos e o banco de terrenos em expansão contam a favor, mas os distratos em dobro e a VSO abaixo da meta pesaram. A IA ponderou que boa parte do problema está ligada à Caixa e que a própria companhia trata o efeito como temporário.

A Moura Dubeux ficou em último. A construtora aumentou os lançamentos, mas teve queda nas vendas, a menor velocidade de vendas entre as quatro e consumo de caixa no trimestre.

E a análise “humana”, o que diz?

Os relatórios do BTG Pactual e do Safra sobre as prévias, publicados entre a noite de quinta-feira, 8, e a manhã desta sexta-feira, 9, coincidem com a IA no topo do ranking e em boa parte dos diagnósticos, mas divergem dela em pontos relevantes.

A Cury também foi a preferida dos analistas. O BTG classificou o trimestre como “sólido”, com velocidade de vendas de 40% e geração de caixa “massiva”, acima dos R$ 200 milhões que o banco projetava. O Safra viu números “decentes”, um pouco acima das suas estimativas, e calcula que o caixa teria chegado a cerca de R$ 280 milhões sem a greve da Caixa. Os dois bancos destacam que a geração de caixa do trimestre, anualizada, equivale a 10% do valor de mercado da companhia.

Os bancos também registram a alta dos distratos da Cury e a atribuem ao crédito mais restrito na Caixa, mas, assim como a IA, avaliam que a velocidade de vendas elevada compensou o efeito. Já o avanço da tabela direta, ponto de atenção levantado pela IA, não aparece nos relatórios.

Nas demais, a leitura também se aproxima. Os dois bancos apontam a alta dos distratos, ligada ao aperto no crédito da Caixa, como o ponto fraco da Tenda. Na Moura Dubeux, BTG e Safra atribuem a velocidade de vendas mais baixa à concentração de lançamentos no fim de setembro, a mesma explicação usada pela IA.

A maior divergência aparece na MRV, em que os próprios bancos discordam entre si. O BTG chamou o trimestre de “misto”, com vendas fortes e geração de caixa fraca na baixa renda, que, na visão do banco, ficaria abaixo do esperado mesmo descontando o efeito da greve. O Safra viu uma surpresa positiva e calcula que a geração recorrente da incorporação voltou a melhorar, para cerca de R$ 78 milhões, considerando os repasses adiados para o quarto trimestre. O Safra fez ainda uma ressalva que a IA não captou. As vendas da MRV foram beneficiadas por uma mudança no critério de contabilização durante a greve, quando a companhia passou a considerar as vendas contratadas no lugar das unidades repassadas nos últimos 20 dias do trimestre.

A IA também foi mais dura com a Moura Dubeux do que os analistas. O BTG classificou os números como “decentes”, embora abaixo das suas projeções, e disse que o consumo de caixa já era esperado, com estimativa de R$ 150 milhões. Para o banco, a companhia segue com um balanço muito sólido. O Safra lembra que a Moura Dubeux tem o menor nível de estoque entre as incorporadoras de média e alta renda listadas na bolsa.

Parte das divergências vem do método. A IA comparou os números com os trimestres anteriores, enquanto os analistas comparam também com as próprias projeções e com o preço das ações. Por isso, o BTG classificou o resultado da Tenda como “fraco, como esperado” e avaliou que a ação já foi penalizada. O Safra segue na mesma linha, mas alerta para um risco que não aparece na prévia. A Tenda tem cerca de R$ 2,2 bilhões em financiamentos concedidos aos clientes após a entrega das chaves, o equivalente a 36% dos seus recebíveis brutos, carteira que pode exigir mais provisões com o aumento do endividamento das famílias.

Nas recomendações, o BTG mantém compra para as quatro ações. O Safra recomenda Cury, Tenda e Moura Dubeux com classificação equivalente a compra e mantém a MRV em neutro, à espera de avanços mais concretos na redução da dívida.

O próximo teste vem com os balanços completos do terceiro trimestre, quando as quatro mostrarão receita, margens e lucro do período.