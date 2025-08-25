Consignado CLT agora permite trocar empréstimo para outro banco

Se você tem um crédito consignado, agora é possível fazer a portabilidade de banco e o refinanciamento do seu contrato, a fim de obter juros menores. Nesta segunda-feira, 25, teve início a possibilidade de migração de empréstimos do chamado “Crédito ao Trabalhador” ou “Consignado CLT”.

Por ora, a operação só pode ser feita diretamente nos bancos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a portabilidade dentro da plataforma da Carteira de Trabalho Digital deve começar em outubro;.

No dia 21 de agosto, começou a migração de mais de 4 milhões de contratos antigos, que somam mais de R$ 40 bilhões, para a modalidade Crédito do Trabalhador — processo este que deve ser concluído até outubro, informou o MTE.

À EXAME, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disse que as pessoas que já tinham um consignado antes da criação do Crédito ao Trabalhador, estavam sendo prejudicadas por não estarem dentro do mesmo sistema.

“A pessoa trabalha na empresa A, mas tem um crédito consignado do passado. Se esse crédito do passado não estiver dentro do sistema, a pessoa vai poder contratar um novo consignado e comprometer mais a renda dela, o que por lei não é permitido. Então precisamos que todos os contatos estejam na mesma base”, disse Rafael Baldi, diretor de produtos da Febraban.

A partir do momento em que todos os contratos estiverem na mesma base, em outubro, eles vão poder ser portados para qualquer instituição financeira, a que tiver melhor taxa e o melhor serviço disponível — assim como os novos contratos.

“Eu acho que as pessoas poderem migrar suas dívidas para outros bancos é muito saudável e pode permitir uma queda da taxa de juros. Quanto mais informação as pessoas tiverem sobre as suas dívidas, melhor”, Marcos Lisboa, economista e ex-secretário de Reforma Econômica durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Completando cinco meses na última quinta-feira, 21, o Crédito ao Trabalhadora já totalizava R$ 30,3 bilhões em concessões a mais de 4,2 milhões de trabalhadores, com uma taxa de juros média de 3,59% ao mês. O valor médio contratado é de R$ 7.202,84.

“As taxas de juros são mais baixas em comparação com modalidades como cartão de crédito rotativo, cheque especial, crédito pessoal consignado e cartão de crédito parcelado”, informa o MTE, que sinaliza que o programa já conta com 122 instituições consignadas habilitadas, sendo 62 delas em operação.

Como pedir a portabilidade?

Para solicitar a portabilidade do consignado, o primeiro passo é confirmar se o banco de destino disponibiliza a modalidade voltada para trabalhadores com carteira assinada. Em seguida, é preciso registrar o pedido nos canais digitais da instituição, como site ou aplicativo. A partir daí, a nova instituição financeira se encarrega de quitar a dívida antiga e assumir o crédito, já com os prazos e as condições de juros estabelecidos na nova linha.