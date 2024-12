Concurso 2.808: Mega-Sena sorteou prêmio de R$ 11 milhões; confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.808 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 11.258.319,95 milhões. As dezenas sorteadas foram: 10 - 24 - 33 - 35 - 41 - 46.

Até o momento, não foi divulgado se houve um ou mais vencedores. O próximo sorteio acontece na terça-feira, 17.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, que acontece sempre às terças, quintas e sábados, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.