Ações de psicodélicos disparam após ordem de Trump acelerar aprovações

As ações de empresas ligadas a terapias com psicodélicos dispararam após o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva para acelerar pesquisas e ampliar o acesso a tratamentos experimentais voltados a doenças mentais graves, como depressão resistente e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Entre os destaques do movimento, os papéis da Compass Pathways chegaram a subir mais de 41% nesta segunda-feira, 20, ultrapassando os US$ 9,00. Outras companhias do setor também avançaram com força, como Atai Life Sciences, Beckley Psytech, Definium Therapeutics e GH Research, com altas acima de 14%.

A ordem executiva, assinada neste sábado, 18, estabelece medidas para acelerar o processo regulatório dessas terapias. Entre elas, está a orientação para que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) priorize a revisão de programas psicodélicos que já tenham recebido a designação de terapia inovadora (Breakthrough Therapy), o que pode reduzir o tempo típico de análise de seis a dez meses para cerca de um a dois meses, segundo analistas da Jefferies.

Além disso, a medida determina que a DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos, e a própria FDA estabeleçam caminhos mais claros para ampliar o acesso de pacientes e iniciem o processo de reclassificação dessas substâncias.

“O presidente Trump está fornecendo um selo oficial de validação para a classe [de drogas] na forma de uma ordem executiva, nos assegurando que o apoio da FDA/HHS/Casa Branca aos psicodélicos é real e acionável”, afirmou o analista Andrew Tsai, da Jefferies, em nota divulgada pela Investing. Segundo ele, com diferentes órgãos do governo alinhados, a atenção dos investidores deve crescer antes de possíveis aprovações entre 2027 e 2030.

A ordem também inclui um investimento federal de US$ 50 milhões em pesquisas com ibogaína — substância derivada de uma planta africana que tem despertado interesse por seu potencial no tratamento do vício em opioides e do TEPT. A medida também amplia o uso compassivo da substância para pacientes em estado grave ou terminal, com base em lei sancionada durante o primeiro mandato do republicano.

Avanço clínico reforça otimismo com a Compass

O movimento das ações também foi impulsionado por resultados clínicos recentes. A Compass Pathways concluiu dois estudos de fase 3 com o composto sintético COMP360, uma versão de psilocibina voltada a pacientes com depressão resistente ao tratamento, além de avançar no processo de submissão contínua para avaliação da FDA.

A combinação de dados de eficácia e segurança em estágio avançado com a possibilidade de aceleração regulatória posiciona a companhia entre as mais próximas de uma eventual aprovação nesse segmento.

O analista Brian Abrahams, da RBC Capital Markets, afirmou que a ordem executiva pode reduzir em meses o tempo de análise regulatória e antecipar a geração potencial de receita dessas terapias. Ele manteve recomendação overweight (equivalente a compra_ para Compass, Definium e GH Research.

A Compass aposta no COMP360 para pacientes com depressão resistente ao tratamento. O medicamento é uma forma sintética de psilocibina — substância associada aos chamados “cogumelos mágicos”.

Outras empresas também avançam em programas semelhantes. A Definium desenvolve o composto DT-120, baseado em LSD, para ansiedade e depressão; enquanto a GH Research testa o GH001, versão sintética do 5-MeO-DMT para diferentes formas de depressão.

A Compass Pathways projeta receita de US$ 193,1 milhões e lucro de US$ 24,2 milhões até 2029, o que representaria uma melhora de cerca de US$ 261,5 milhões frente ao prejuízo atual de US$ 237,3 milhões. De acordo com o Yahoo Finance, analistas estimam, em cenários mais conservadores, receita de US$ 59,5 milhões e lucro de US$ 6,5 milhões no período, destacando que fatores como termos de bula, capacidade dos centros e reembolso ainda podem influenciar o potencial comercial do COMP360.

Apoio político pode acelerar comercialização

Para analistas ouvidos pela Reuters, a ordem executiva representa um possível ponto de inflexão para o setor ao sinalizar apoio institucional mais amplo ao desenvolvimento dessas terapias.

Além da aceleração dos prazos regulatórios, o texto também orienta o Departamento de Saúde e Serviços Humanos a estruturar mecanismos de financiamento para pesquisas com psicodélicos.

“Em muitos casos, esses tratamentos experimentais mostraram potencial transformador para aqueles que sofrem de doenças mentais graves e depressão, incluindo nossos queridos veteranos”, disse Trump durante a cerimônia de assinatura no Salão Oval.

Apesar do entusiasmo recente, analistas destacam que o avanço regulatório segue sendo um fator central de risco. A aprovação definitiva pela FDA continuará dependendo da comprovação consistente de eficácia e segurança nos estudos clínicos.

Ainda assim, a combinação entre apoio político, avanço clínico e perspectiva de revisão regulatória mais rápida explica a forte reação das ações do setor nesta semana — e recoloca as terapias psicodélicas no radar dos investidores globais.

*com agências internacionais