Ibovespa fecha em leve alta com suporte de Petrobras; dólar segue abaixo de R$ 5

O Ibovespa fechou as negociações em leve alta de 0,20%, aos 196.132 pontos, nesta segunda-feira, 20, em uma sessão de pouca liquidez e oscilações contidas por conta do feriado prolongado de Tiradentes nesta terça, 21. Já o dólar á vista encerrou o dia em leve queda de 0,18%, cotado a R$ 4,974, após oscilar entre R$ 4,988, na máxima, e R$ 4,971, na mínima.

O desempenho dos ativos domésticos foi influenciado principalmente pelo cenário externo, com destaque para a forte alta do petróleo no mercado internacional. A valorização da commodity favoreceu moedas de países produtores, como o real, além de impulsionar ações ligadas ao setor de óleo e gás, que ajudaram a sustentar o índice brasileiro no campo positivo.

Entre os destaques do pregão, as petroleiras lideraram os ganhos. Os papéis da Brava Energia subiram 4,25%, a segunda maior alta do dia, atrás apenas da Sabesp (SBSP3), que subiu 4,36%.

As ações de Vamos (VAMO3) avançaram 3,63%, seguidos poe Porto Seguro (PSSA3) e Taesa (TAEE11). As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) também subiram 1,83% e 1,79% respectivamente, contribuindo para o desempenho positivo do Ibovespa.

Por outro lado, a alta foi parcialmente limitada pela queda de 1,14% da Vale (VALE3) e pelo desempenho mais fraco de ações de grandes bancos, que exerceram pressão sobre o índice.

De acordo com Marcos Praça, diretor de análises da ZERO Markets Brasil, o avanço do Ibovespa também foi limitado pela abertura da curva de juros e pela cautela antes do feriado. "O mercado passou a precificar um ambiente mais pressionado para inflação e juros, tanto lá fora quanto no Brasil", afirmou Praça.

Petróleo se reaproxima dos US$ 100 a um dia do fim do cessar-fogo no Irã

O movimento acompanha a disparada do petróleo no mercado internacional, com os preços se aproximando novamente dos US$ 100 por barril às vésperas do fim do cessar-fogo envolvendo Irã e Estados Unidos.

Na segunda-feira, 20, os contratos futuros fecharam em forte alta. O Brent, referência global, para junho, avançou 5,64%, a US$ 95,42 por barril, enquanto o WTI, negociado em Nova York, subiu 6,87%, a US$ 89,61.

A recuperação dos preços ocorre em meio ao agravamento da crise envolvendo os dois países, com impacto direto sobre o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo.

Após sinais de avanço nas negociações terem derrubado as cotações na sexta, 17, o cenário mudou rapidamente diante do fracasso diplomático no fim de semana. Teerã desistiu de participar de novas negociações após acusar Washington de impor “exigências excessivas” e de violar o cessar-fogo, que termina nesta terça, 21, ao manter o bloqueio a seus portos.

A tensão aumentou ainda mais depois que os Estados Unidos apreenderam um navio com bandeira iraniana no Golfo de Omã, marcando a primeira ação direta de força para sustentar o bloqueio marítimo. Em resposta, o Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz, elevando o risco de interrupções na oferta global.

O fim de semana já havia sido marcado por sinais de escalada militar. O Irã prometeu retaliar a ação americana, enquanto embarcações na região relataram disparos de advertência. O movimento impulsionou os preços do petróleo e aumentou a aversão ao risco nos mercados, diante do temor de pressões inflacionárias decorrentes de um choque de oferta.

Às vésperas do fim do cessar-fogo, previsto para esta terça-feira, 21, o impasse persiste. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende suspender o bloqueio até que haja um acordo com Teerã.

Segundo Trump, as sanções estariam causando perdas diárias de cerca de US$ 500 milhões ao Irã, o que classificou como “insustentável”.

Apesar de Washington indicar uma nova tentativa de negociação, com o envio de uma delegação liderada pelo vice-presidente JD Vance ao Paquistão, a participação iraniana segue incerta. O governo de Teerã afirmou que ainda não decidiu se retomará o diálogo e voltou a acusar os americanos de não levarem as tratativas a sério.

Bolsas em NY fecham com perdas modestas

As bolsas americanas registraram ligeiras perdas. O índice Dow Jones fechou praticamente estável, com queda de 0,01%, enquanto S&P recuou 0,24% e Nasdaq caiu 0,26%.

"os índices operaram no vermelho ao longo do dia refletindo a incerteza sobre uma nova rodada de negociações e o risco de o cessar-fogo não ser estendido", disse o diretor da ZERO Markets.