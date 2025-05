Como declarar BDR, dólar e investimento no Tesouro Direto no Imposto de Renda? É obrigatório a declaração de investimentos para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano - ou seja, quem ganhou mais do que isso em 2024 de salário, precisa declarar

IRPF 2025: prazo termina no dia 30 de maio