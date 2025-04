Imposto de Renda 2025: as despesas médicas que podem ser deduzidas na declaração

Ao preencher a declaração do Imposto de Renda, muitos contribuintes não sabem que algumas despesas médicas podem ser deduzidas, resultando em uma redução significativa do imposto a ser pago. Esse benefício é válido para diversas despesas com saúde, desde que atendam a requisitos específicos estabelecidos pela Receita Federal. Entenda quais despesas são dedutíveis e como aproveitá-las corretamente.

Despesas médicas dedutíveis: o que é permitido

De acordo com a legislação vigente, despesas médicas são aquelas relacionadas ao tratamento da saúde, desde consultas até tratamentos complexos. Entre as principais deduções, estão:

Consultas médicas e odontológicas : Consultas realizadas com profissionais devidamente registrados podem ser deduzidas integralmente. Isso inclui médicos, dentistas e psicólogos, entre outros.

Exames laboratoriais e de imagem : Gastos com exames como ressonâncias magnéticas, radiografias e análises clínicas também são dedutíveis.

Internações hospitalares : Tanto as despesas com internação quanto com procedimentos realizados durante a internação, como cirurgias e tratamentos médicos, podem ser descontadas.

Tratamentos médicos especializados: Despesas com tratamentos de doenças graves, como câncer e doenças crônicas, também entram na lista de deduções.

Quem pode deduzir as despesas médicas

Qualquer pessoa que faça a declaração do Imposto de Renda, seja como pessoa física ou jurídica, pode deduzir as despesas médicas, desde que as despesas estejam associadas à pessoa que declara ou seus dependentes. No entanto, é importante ter os comprovantes dessas despesas, como recibos e notas fiscais, para garantir que a dedução seja aceita pela Receita Federal.

Limite de dedução de despesas médicas

Ao contrário de outras deduções no Imposto de Renda, as despesas médicas não possuem um limite máximo. Ou seja, o contribuinte pode deduzir o valor total gasto com tratamentos médicos, desde que seja devidamente comprovado e registrado.

Despesas médicas com dependentes

Outro ponto importante é que as despesas médicas de dependentes também podem ser deduzidas, o que amplia a possibilidade de redução do imposto devido. Dependentes podem incluir cônjuges, filhos, pais e outros familiares que dependam economicamente do contribuinte.

Cuidados ao incluir despesas médicas

É essencial que todas as despesas incluídas na declaração estejam devidamente documentadas. Os comprovantes devem ser guardados por pelo menos cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitar essa documentação para verificar a veracidade das informações. Além disso, é importante lembrar que apenas despesas efetivamente realizadas no período de apuração do Imposto de Renda podem ser deduzidas.