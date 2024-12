Calendário do INSS 2025: confira as datas de pagamento no próximo ano

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas referente ao próximo ano.

Para quem recebe o piso nacional, os depósitos começarão no dia 27 de janeiro e seguirão até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão os valores creditados a partir de 3 de fevereiro.

Como conferir o dígito verificador

O calendário do INSS leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem ganha até um salário mínimo, o pagamento inicia com benefícios terminados em 1 no dia 27 de janeiro.

Já os segurados que recebem acima do piso, o calendário começa em 3 de fevereiro, contemplando os benefícios terminados em 1 e 6. No dia seguinte, os pagamentos serão realizados para os finais 2 e 7.

Benefício de até um salário mínimo

Final Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25 Nov/25 Dez/25 1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez 2 23/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 26/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez 3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 27/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez 4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 29/set 30/out 27/nov 29/dez 5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez 6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 03/jun 02/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan 7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 04/jun 03/jul 02/ago 02/set 02/out 04/nov 03/dez 06/jan 8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 05/jun 04/jul 05/ago 03/set 03/out 06/nov 04/dez 07/jan 9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 06/jun 07/jul 06/ago 04/set 04/out 07/nov 05/dez 08/jan

Acima de 1 sálário mínimo

Final Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25 Nov/25 Dez/25 1 20/dez 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai 24/jun 25/jul 25/ago 24/set 27/out 24/nov 22/dez 2 23/dez 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai 25/jun 26/jul 26/ago 25/set 28/out 25/nov 23/dez 3 26/dez 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai 26/jun 27/jul 27/ago 26/set 29/out 26/nov 26/dez 4 27/dez 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai 27/jun 30/jul 28/ago 29/set 30/out 27/nov 29/dez 5 30/dez 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai 30/jun 31/jul 29/ago 30/set 31/out 28/nov 30/dez 6 02/jan 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 03/jun 02/jul 01/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 02/jan 7 03/jan 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 04/jun 03/jul 02/ago 02/set 02/out 04/nov 03/dez 06/jan 8 06/jan 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 05/jun 04/jul 05/ago 03/set 03/out 06/nov 04/dez 07/jan 9 07/jan 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 06/jun 07/jul 06/ago 04/set 04/out 07/nov 05/dez 08/jan 0 08/jan 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun 07/jul 07/ago 05/set 07/out 05/nov 06/dez 08/jan

Acima de 1 salário mínimo