Caixa inicia pagamento da parcela de setembro do programa Pé-de-Meia na próxima segunda-feira

A Caixa inicia, na próxima segunda-feira, 30, o pagamento do Programa Pé-de-Meia. A parcela, no valor de R$ 200 será creditada em conta Poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes e os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

A partir deste mês, serão incluídos no programa estudantes do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos de idade, cujas famílias tenham se inscrito no Cadastro Único até 15 de junho e possuam renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo.

O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante.​

Calendário de pagamento

Veja data de pagamento:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro e Fevereiro 30 de setembro Março e Abril 1 de outubro Maio e Junho 2 de outubro Julho e Agosto 3 de outubro Setembro e Outubro 4 de outubro Novembro Dezembro 7 de outubro

Sobre o Pé-de-Meia

Instituído pela Lei 14.818/2024, o Pé-de-Meia prevê pagamento do incentivo aos alunos que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do programa.

Além das parcelas mensais, haverá um bônus anual no valor de R$ 1.000, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar.

Caso o estudante comprove a participação no Enem ao final do 3º ano, será concedido valor adicional, de R$ 200, pago em parcela única.