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Repórter de Projetos Especiais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16h48.
A projeção de inflação para 2026 subiu de 5,01% para 5,22%, segundo o Boletim Focus de 13 de outubro, relatório do Banco Central. Com a Selic em 13,75% ao ano, Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e contas remuneradas estão entre as alternativas para a reserva de emergência. Segurança, rentabilidade e facilidade de resgate são critérios essenciais para proteger o dinheiro.
A inflação voltou a pressionar o orçamento dos brasileiros e trouxe uma preocupação para quem consegue guardar dinheiro: onde deixar a reserva de emergência para proteger o poder de compra sem abrir mão da segurança?
Segundo o Boletim Focus de 13 de outubro, relatório do Banco Central que reúne as projeções do mercado financeiro para a economia brasileira, a expectativa de inflação para 2026 subiu de 5,01% para 5,22%. Foi a quarta revisão consecutiva para cima. A estimativa supera o teto de 4,5% da meta de inflação.
A pressão já aparece nos preços. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,82%, acumulando alta de 4,58% em 12 meses. Energia elétrica e alimentos estiveram entre os principais responsáveis pelo resultado.
Para quem mantém uma reserva financeira, a inflação representa um risco adicional. Mesmo sem movimentar o dinheiro, o consumidor perde poder de compra quando os preços sobem mais rapidamente do que o rendimento da aplicação.
Com a taxa Selic em 13,75% ao ano, investimentos de renda fixa continuam oferecendo retornos nominais elevados. A perspectiva de redução gradual dos juros, porém, exige atenção às condições de cada aplicação.
Elaine Borges, especialista da Universidade de São Paulo (USP), avalia que os juros elevados ajudam a explicar a preferência dos brasileiros por investimentos conservadores.
"Quando você tem uma Selic muito alta, não há um incentivo do investidor a assumir risco", afirma Elaine Borges.
Segundo ela, títulos públicos, letras de crédito imobiliário e do agronegócio (LCI e LCA) e certificados de depósito bancário (CDB) estão entre os produtos beneficiados pelo cenário.
Isso não significa, entretanto, que todos sejam adequados para uma reserva de emergência. Alguns têm prazos de carência, restrições de resgate ou oscilações de preço que podem dificultar a retirada dos recursos.
Diferentemente de investimentos voltados à aposentadoria ou à formação de patrimônio, a reserva de emergência precisa estar disponível para despesas inesperadas, como desemprego, problemas de saúde ou reparos urgentes.
Entre as alternativas estão o Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e contas remuneradas, desde que observadas as condições de resgate e os riscos envolvidos.
O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e apresenta baixo risco de crédito, mas o resgate depende das regras e dos horários de funcionamento do Tesouro Direto. O valor recebido também pode sofrer pequenas oscilações de mercado.
Já os CDBs podem oferecer remuneração próxima ao CDI, taxa de referência da renda fixa. A disponibilidade do dinheiro varia conforme o contrato, e nem todos permitem retirada imediata.
Nos CDBs elegíveis, a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, respeitado o teto global de R$ 1 milhão a cada quatro anos.
Ter liquidez diária não significa necessariamente receber o dinheiro no mesmo instante. Uma aplicação pode permitir solicitações de resgate todos os dias, mas disponibilizar os recursos apenas no horário bancário ou no próximo dia útil.
Por isso, parte da reserva pode permanecer em uma conta com movimentação instantânea, especialmente para despesas que não podem esperar a liquidação de um investimento.
O acesso ao dinheiro físico também merece atenção. A rede Banco24Horas, operada pela Tecban, reúne mais de 28 mil pontos de atendimento em mais de 2.100 municípios brasileiros, permitindo saques conforme a disponibilidade do serviço e as regras da instituição financeira.
A existência de caixas eletrônicos, contudo, não elimina eventuais prazos de resgate das aplicações nem os limites de saque. O dinheiro precisa estar disponível na conta para que a retirada seja realizada.
Com a inflação em alta, o desafio é preservar o valor da reserva sem comprometer sua finalidade. Aplicações com rendimento inferior à inflação podem reduzir o poder de compra, enquanto produtos com maior rentabilidade podem envolver riscos ou restrições de resgate incompatíveis com uma emergência.
Mais importante do que buscar a maior rentabilidade é garantir que o dinheiro esteja disponível quando surgir uma necessidade. A combinação de segurança, rendimento líquido e acesso aos recursos deve orientar a escolha.
O Tesouro Selic, os CDBs com liquidez diária e as contas remuneradas estão entre as alternativas para guardar a reserva de emergência. A escolha deve considerar segurança, facilidade de resgate e rendimento capaz de reduzir os efeitos da inflação.
O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros e apresenta baixo risco de crédito, mas os resgates seguem as regras e os horários do Tesouro Direto. Já os CDBs podem oferecer remuneração próxima ao CDI, embora a disponibilidade do dinheiro dependa das condições de cada contrato.
A inflação reduz o poder de compra da reserva de emergência quando os preços sobem mais rapidamente do que o rendimento da aplicação. Segundo o Boletim Focus de 13 de outubro, a projeção de inflação para 2026 chegou a 5,22%, acima do teto de 4,5% da meta.
Juros elevados aumentam a atratividade de investimentos conservadores. Segundo Elaine Borges, especialista da Universidade de São Paulo (USP), uma Selic elevada reduz o incentivo para assumir riscos e favorece aplicações como títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs.
Nem sempre. Investimentos com liquidez diária podem ter horários específicos de resgate e disponibilização dos recursos. A rede Banco24Horas, operada pela Tecban, permite saques em mais de 28 mil pontos de atendimento, mas o dinheiro precisa estar disponível na conta e sujeito às regras da instituição financeira.
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) oferece cobertura de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, para CDBs elegíveis. Também existe um limite global de R$ 1 milhão em garantias pagas a cada quatro anos.