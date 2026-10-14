BTG Pactual supera Vale e se torna terceira empresa mais valiosa da bolsa

O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo de controle da EXAME) ultrapassou a Vale (VALE3) e assumiu o posto de terceira empresa mais valiosa da bolsa brasileira, atrás apenas da Petrobras (PETR4) e do Itaú Unibanco (ITUB4).

A mudança ocorreu entre 2 e 13 de outubro, período que abrange o primeiro turno das eleições e os dias seguintes, quando o banco ampliou seu valor de mercado em 13,2%, para R$ 309,6 bilhões, enquanto a mineradora perdeu 6,9%, recuando para R$ 285,8 bilhões. Nesse mesmo período, BPAC11 subiu 22% enquanto VALE3 recuou 8%.

Com o movimento, o BTG passou de uma posição R$ 33,3 bilhões inferior à da Vale para uma vantagem de R$ 23,8 bilhões. Os dados são do levantamento da Elos Ayta Consultoria, que acompanha as companhias listadas na B3.

A mudança na classificação ocorreu em meio à ampliação do grupo de empresas com valor de mercado superior a R$ 100 bilhões. Entre 2 e 13 de outubro, o número de companhias nessa faixa passou de 10 para 12, com a entrada da Sabesp e da B3.

Bancos ganham espaço entre as maiores empresas da bolsa

O avanço do BTG reforçou a presença do setor financeiro entre as companhias de maior valor de mercado do país. Das 12 empresas que superavam R$ 100 bilhões em 13 de outubro, seis pertenciam ao segmento: Itaú Unibanco (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3), Santander Brasil (SANB11) e B3 (B3SA3).

Em conjunto, essas companhias concentravam 44,4% do valor de mercado das 12 empresas, segundo o levantamento. A lista também inclui, para além de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), Ambev (ABEV3), WEG (WEGE3), Axia Energia (AXIA3) e Sabesp (SBSP3), de setores como petróleo, mineração, consumo, indústria, energia elétrica e saneamento.

A movimentação no ranking não se limitou às primeiras posições. A Sabesp avançou da 11ª para a 10ª colocação, enquanto a B3 subiu da 13ª para a 11ª. O Santander Brasil, por sua vez, caiu do 10º para o 12º lugar, apesar de ter registrado crescimento de 2,5% no valor de mercado.

Petrobras e Itaú ampliam distância na liderança

No topo da classificação, Petrobras e Itaú Unibanco mantiveram as duas primeiras posições. Juntas, as companhias ampliaram seu valor de mercado em R$ 137 bilhões no período analisado e passaram a somar R$ 1,35 trilhão.

O montante equivale a 41,4% do valor de mercado combinado das 12 empresas, que alcançou R$ 3,27 trilhões em 13 de outubro. A concentração evidencia o peso das duas companhias na bolsa brasileira, mesmo diante das mudanças registradas nas posições seguintes.