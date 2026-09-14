B3 lança Ibovespa em dólar nesta segunda: entenda como vai funcionar

A B3, a Bolsa de Valores do Brasil, começa a divulgar nesta segunda-feira, 14, uma versão do Ibovespa calculada em dólares. Batizado de Índice Ibovespa B3 em Dólares Americanos, o novo indicador permitirá acompanhar o desempenho do principal índice da bolsa brasileira sob a perspectiva da moeda americana.

A operação em dólar já era feita pela B3, mas com divulgação mensal. A partir desta segunda, o indicador passa a ser publicado diariamente, ao fim de cada pregão. De acordo com a instituição, a bolsa vai disponibilizar duas versões com uma de fechamento e outra de liquidação.

A mudança não altera a carteira do Ibovespa nem cria um novo conjunto de ações. O que muda é a moeda utilizada para mostrar o desempenho do índice. O Ibovespa tradicional continua sendo calculado em reais, enquanto sua versão em dólar converte esse resultado pela taxa de câmbio.

Isso significa que o novo indicador passa a refletir dois movimentos ao mesmo tempo, com a variação das ações que compõem o Ibovespa e a oscilação do real em relação ao dólar.

Como funciona o Ibovespa em dólar

O cálculo parte da pontuação do Ibovespa em reais e faz a conversão para a moeda americana. Para isso, a B3 utilizará a taxa WMR, uma referência de câmbio calculada pela WM/Reuters e atualizada diariamente às 16h no horário de Londres, equivalente a 12h em Brasília.

A lógica faz com que o desempenho da bolsa possa ser diferente quando observado em reais ou em dólares. Se o Ibovespa subir, mas o real se desvalorizar no mesmo período, parte desse ganho será reduzida quando o resultado for convertido para a moeda americana.

O movimento contrário também pode ocorrer. Uma valorização do real frente ao dólar pode ampliar, em dólares, o resultado obtido pelo Ibovespa em reais.

Por isso, os dois indicadores podem apresentar desempenhos diferentes em um mesmo período, mesmo que tenham como referência a mesma carteira de ações.

Para que serve o Ibovespa em dólar

A principal diferença na leitura está na perspectiva de quem acompanha o mercado brasileiro em moeda americana. Um investidor estrangeiro, por exemplo, não observa apenas quanto as ações subiram ou caíram em reais. Para avaliar o retorno de seu investimento, também precisa considerar o efeito da variação cambial.

A nova versão do índice permite, portanto, observar de forma conjunta o desempenho da Bolsa e o comportamento do real frente ao dólar.

A medida também cria uma referência adicional para comparar o desempenho da Bolsa brasileira sob a ótica de uma moeda utilizada como referência nos mercados internacionais.

A divulgação diária começa nesta segunda-feira, 14, pelo canal Indices on Demand da B3 , ao fim do dia.

BDRs de empresas brasileiras poderão entrar no Ibovespa

A divulgação do Ibovespa em dólar ocorre poucos dias depois de outra mudança anunciada pela B3 para o principal índice da Bolsa. Na semana passada, a instituição informou que os BDRs de empresas brasileiras passarão a fazer parte do universo de ativos elegíveis para o Ibovespa. A alteração será implementada no primeiro semestre de 2027.

Os BDRs são recibos negociados na B3 que representam ações de empresas negociadas no exterior. Com a mudança, companhias brasileiras que têm seus papéis negociados fora do país poderão, por meio desses recibos, fazer parte do universo considerado para a composição do índice.

A inclusão, porém, não será automática. Os BDRs continuarão sujeitos aos critérios de liquidez, negociabilidade e representatividade previstos na metodologia do Ibovespa.

A participação conjunta dos BDRs também terá um limite de 10% da carteira teórica do índice. Segundo a B3, a restrição busca manter a compatibilidade do Ibovespa com as regras aplicáveis a fundos de investimento e entidades de previdência.

A mudança, segundo a controladora da bolsa de valores, considera as transformações do mercado de capitais nos últimos anos e o crescimento do acesso dos investidores brasileiros a companhias nacionais por meio de ações negociadas no Brasil e de BDRs.