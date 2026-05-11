Lucro do BTG Pactual cresce 42% no 1º tri e bate recorde de R$ 4,8 bi

O BTG Pactual registrou lucro trimestral recorde nos primeiros três meses de 2026. A cifra chegou a R$ 4,8 bilhões, com crescimento de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Entregamos mais um trimestre de resultados recordes, mesmo diante de um cenário mais desafiador ao longo do período, marcado por maior volatilidade nos mercados e tensões geopolíticas", afirma o CEO Roberto Sallouti, no comunicado que acompanha o balanço.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 26,6%, ante 23,2% no primeiro trimestre de 2025, superando o guidance de 25% que o banco estabeleceu para o ano.

As receitas totais do BTG Pactual chegaram a R$ 10 bilhões, outra marca inédita, com alta de 34,3% na comparação anual. As despesas operacionais totalizaram R$ 3,8 bilhões no trimestre, ante R$ 2,8 bilhões um ano antes. O crescimento de custos acompanhou o ritmo das receitas, mantendo o índice de eficiência estável na comparação anual.

Emissão de dívida corporativa impulsiona receitas

A área de Investment Banking, que inclui emissões de dívida e ações, foi destaque de crescimento no trimestre. A receita avançou 65,1%, chegando a R$ 628 milhões. O resultado foi puxado pelas operações de emissão de dívida corporativa.

A área de gestão de patrimônio para pessoas físicas de alta renda (wealth management) cresceu 44,6% na comparação anual, atingindo R$ 1,5 bilhão.

A área de sales e trading (compra e venda de ativos financeiros) avançou 43,1%, a R$ 1,9 bilhão, impulsionada pelo maior nível de atividade dos clientes.

A receita com crédito para empresas (corporate lending) subiu 20,7%, para R$ 2,3 bilhões, mais uma cifra recorde para o banco. A carteira de crédito corporativo do BTG totalizou R$ 281 bilhões, crescimento anual de 21,9%. A carteira de pequenas e médias empresas atingiu R$ 32,9 bilhões, alta de 16,3%.

A parte da gestão de investimentos (asset management) cresceu 6,5%, para R$ 783 milhões. Os ativos sob gestão e administração somaram R$ 2,6 trilhões. A captação líquida foi de R$ 83 bilhões no trimestre. O segmento de gestão de patrimônio concentrou R$ 35 bilhões dessa captação, enquanto o asset management respondeu por R$ 48 bilhões.

A base de financiamento das operações do BTG chegou a R$ 379 bilhões no primeiro trimestre, alta anual de 31%.

Banco Pan incorpora varejo ao balanço do BTG

O trimestre marcou a estreia do Banco Pan como parte integral dos resultados do BTG. Os números estão na vertical de consumer finance (crédito ao consumidor), que reúne também as operações da Too Seguros, adquirida no ano passado.

A carteira da nova área chegou a R$ 73,6 bilhões, crescimento de 14,1% no trimestre, puxada por crédito consignado e financiamento de veículos, produtos com garantia e, consequentemente, menor risco. A Too Seguros registrou receitas de R$ 171 milhões, alta de 44,2% sobre o trimestre anterior.

Em abril, o BTG concluiu ainda a aquisição da Meu Tudo, plataforma de crédito consignado privado, reforçando a aposta no segmento.