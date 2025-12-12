BofA lança cartão de crédito da Copa com direito a compra antecipada de ingresso

O Bank of America (BofA) é o banco oficial da Copa do Mundo de 2026 da Fifa e anunciou uma novidade para os fãs de futebol: novos clientes dos cartões de crédito Customized Cash Rewards e Unlimited Cash Rewards poderão escolher um design exclusivo e limitado da Copa. A parceria com a Visa, provedora de pagamentos do Mundial, começou em 4 de dezembro. Dois modelos personalizados com o tema da Copa estão disponíveis até julho de 2026.

Mary Hines Droesch, chefe de Produtos do BofA, afirmou que a ação é uma forma de colocar os novos clientes "diretamente neste evento global inesquecível".

A principal atração, no entanto, é o acesso antecipado a ingressos. Quem pedir um novo cartão Visa Cash Rewards terá a chance de comprar até dois ingressos para jogos selecionados da Copa, antes da venda geral e enquanto durarem os estoques.

Para se qualificar, o cliente precisa contratar um novo cartão entre 4 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. O cartão deve estar aprovado e ativo até 5 de fevereiro de 2026.

A venda de ingressos começa em 10 de fevereiro de 2026, ao meio-dia (horário de Brasília). O BofA enviará um link exclusivo por e-mail para os elegíveis. A janela de compra vai até 24 de fevereiro de 2026 ou até esgotarem os bilhetes. A venda é por ordem de chegada, limitada a dois ingressos por titular. É obrigatório ter um Fifa ID para a compra.

Além dos ingressos, os novos clientes Cash Rewards ganham US$ 200 de bônus após gastar US$1.000 nos primeiros 90 dias.

No primeiro ano, o Customized Cash Rewards Visa oferece 6% de cash back na categoria escolhida (incluindo o bônus), e o Unlimited Cash Rewards Visa dá 2% de cash back em todas as compras (incluindo o bônus).

O BofA patrocina o futebol globalmente, incluindo a Copa do Mundo FIFA 2026 e outras federações esportivas.