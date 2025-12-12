Ingressos para a Copa do Mundo 2026 podem chegar a quase R$ 50 mil

A Fifa liberou na quinta-feira, 11, a compra do terceiro lote de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. A entrada mais cara chega a custar quase R$ 48 mil (ou US$ 9 mil na cotação atual). Os preços chocaram os torcedores, que passaram a pedir a pausa imediata das vendas para a organização estabelecer novos valores.

Cerca de 8% dos ingressos da Copa são voltados para as federações em jogos dos seus times, segundo a Fifa. A porcentagem deve ser vendida exclusivamente aos torcedores mais fiéis que participam de clube de membros de suas seleções, a exemplo do England Supporter Travel Club (ESTC). Eles têm acesso a ingressos exclusivos com antecedência. As entradas são divididas em quatro categorias, sendo a primeira a versão mais premium.

As federações da Alemanha e da Inglaterra divulgaram uma tabela de preços e, rapidamente, diversas federações e organizações de torcedores se manifestaram nas redes sociais. A Associação de Torcedores de Futebol da Inglaterra e do país de Gales (FSA), por exemplo, publicou a lista afirmando que os valores são "escandalosos" e disse que a decisão da Fifa é uma 'medida extrema para muitos torcedores que acompanham com paixão e lealdade suas seleções nacionais, tanto em casa quanto no exterior."

Football Supporters' Association statement on World Cup prices: The prices set for the 2026 World Cup are scandalous, a step too far for many supporters who passionately and loyally follow their national sides at home and abroad. Everything we feared about the direction in… pic.twitter.com/1NBYA3oufk — The FSA (@WeAreTheFSA) December 12, 2025

Segundo a FSA, os preços para os torcedores mais fiéis da Inglaterra são alguns dos mais altos. Para a final, o ingresso mais barato custa US$ 4.185 (R$ 22.630 mil) — o equivalente a R$ 251 por minuto de jogo.

"Tudo o que temíamos sobre a direção que a Fifa quer dar ao futebol foi confirmado: Gianni Infantino [presidente da organização] só vê a lealdade dos torcedores como algo a ser explorado para obter lucro", escreveu a FSA.

Já a organização de Torcedores de Futebol da Europa (FSE) chamou os valores de "exorbitantes" e disse que "os preços dos ingressos são uma traição aos torcedores mais dedicados."

Sistema de preços

A FSE também afirmou que o valor mínimo para acompanhar sua seleção na Copa do Mundo de 2026 desde a fase de grupos até a final é de US$ 6.900 (R$ 37.300) por meio dessa alocação de ingressos para os torcedores que vão a vários jogos. Segundo a associação, o valor do campeonato atual é pelo menos cinco vezes maior do que no Catar, em 2022.

Em setembro, a Fifa havia anunciado que os ingressos vendidos em seu site variariam de US$ 60 (R$ 325) para os jogos da fase de grupos a US$ 6.730 (R$ 36 mil) para a final. O problema, segundo as entidades de torcedores, é que a Fifa adotou, pela primeira vez, um sistema de preços dinâmicos para a Copa, o que causou as alterações.

Para a FSA, os valores para cada federação são definidos por critérios "vagos".

A Fifa ainda não se manifestou sobre o assunto.

Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo Fifa 2026 começa no dia 11 de junho a 19 de julho de 2026, com 104 jogos em 39 dias. O evento será sediado em três países: Canadá, México e Estados Unidos.