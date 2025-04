Banco Inter apresenta instabilidade nesta sexta e gera reclamações de clientes

Usuários do Banco Inter relataram dificuldades para acessar o aplicativo e realizar transações financeiras na manhã desta sexta-feira, 25. As falhas afetaram uma série de serviços, como o login e a realização de pagamentos e transferências. A maioria dos clientes se deparou com uma tela preta ou uma mensagem de erro no aplicativo: "Ops! Aconteceu um erro por aqui. Já estamos trabalhando nisso. Tente novamente em breve."

De acordo com o site Downdetector, que monitora o status de serviços online, as queixas começaram a ser registradas por volta das 10h e atingiram um pico de 1.373 relatos às 10h16. Nas redes sociais, o número de mensagens sobre o problema aumentou rapidamente, com usuários compartilhando suas dificuldades e buscando uma solução.

banco Inter bugou?? — Charlotte (@Charllene__) April 25, 2025

Procurado pela EXAME, o Banco Inter disse em nota: "registramos uma instabilidade pontual que afetou a disponibilidade de alguns serviços no Super App do Inter na manhã desta sexta-feira. A situação já foi corrigida e o aplicativo está funcionando normalmente".