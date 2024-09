Ame Digital: Americanas encerra carteira digital; veja como transferir dinheiro

A Americanas (AMER3) informou nesta segunda-feira, 2, que encerrou as atividades de sua carteira digital, a Ame Digital. Com isso, os serviços de conta de pagamento, credenciadora e participante indireta de PIX, não serão mais oferecidos.

Os clientes da Ame Digital terão a conta encerrada. A orientação da empresa é que o consumidor transfira o saldo da carteira digital para uma conta de preferência ou use o valor para realizar compras à vista nas lojas físicas da Americanas até dia 02 de novembro de 2024.

A Americanas alerta ainda os consumidores sobre possíveis golpes. Segundo a empresa, a Ame Digital não entra em contato pedindo senhas, login, tokens, número de cartão, dados pessoais, códigos de segurança ou qualquer outro dado de acesso ou movimentação relacionada à conta pessoal dos clientes.

Futuro da Ame Digital

A Americanas comunica ainda que contratou a Centria Capital como seu assessor financeiro para prospecção de interessados na aquisição do atual CNPJ da Ame Digital, incluindo a licença de instituição de pagamento e outros ativos detidos por ela (e excluindo os associados e operações sendo transferidos para a Americanas), conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial homologado pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2024.

Parte do time e das atividades que não são escopo de instituição de pagamento da Ame Digital, serão transferidos para Americanas, se juntando à sua própria equipe de serviços financeiros, com o objetivo de concentrar esforços em um novo Programa de Fidelidade e na oferta de produtos e serviços, em parcerias com instituições financeiras e seguradoras, para clientes e parceiros da companhia.

A companhia disse ainda segue avaliando a possibilidade de alienação de outros ativos menores e não estratégicos, como as marcas Shoptime e Submarino, em processos também conduzidos pela Centria.