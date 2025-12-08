Ações da Netflix caem após Paramount voltar à disputa pela Warner

As ações da Netflix (NFLX) operavam em queda na manhã desta segunda-feira, 8, após a Paramount anunciar uma oferta maior do que a da plataforma de streaming para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD).

Às 11h31, no horário de Brasília, os papéis da Netflix caiam 1%, enquanto a Warner subia 5,64%. A Paramount, por sua vez, subia 5,20%.

A crise da Warner

A Warner enfrenta uma das maiores crises da história recente do setor de mídia.

Desde a fusão entre WarnerMedia e Discovery, em 2022, a companhia perdeu quase 60% de valor de mercado e viu seu braço de televisão linear — que inclui CNN, TNT e Discovery Channel — encolher diante do avanço do streaming.

Em 2024, a empresa registrou um prejuízo contábil de US$ 9,1 bilhões com desvalorização desses ativos e sofreu novo baque em 2025 com a perda dos direitos de reprodução dos jogos da liga americana de basquete, a NBA.

O cenário piorou com a queda de receitas no primeiro semestre de 2025 e o rebaixamento da nota de crédito pela agência S&P para grau especulativo. É esperado que as receitas de publicidade e TV paga continuem a cair até 2026.

Apesar da deterioração financeira, a WBD recusou as propostas de aquisição anteriores da Paramount, incluindo uma oferta final estimada em US$ 75 bilhões, que prevê a transferência da obrigação da dívida para a companhia. Na semana passada, aceitou a da Netflix de US$ 72 bilhões.

Para a Warner, especialmente para o CEO David Zaslav, o valor oferecido é uma subavaliação dos ativos, e mostra uma "incompatibilidade estratégica". Há também o temor sobre riscos regulatórios com agências americanas.

Em vez de fechar a oferta com a Paramount diretamente, a empresa iniciou um processo formal de leilão, buscando atrair lances parciais de grupos como Netflix e Comcast, interessados apenas nos estúdios e na plataforma HBO Max.

Como alternativa à venda total, a WBD também estuda a divisão da empresa em duas até 2026: uma unidade com foco em streaming e produção cinematográfica, sob comando de Zaslav, e outra com os ativos de televisão linear, liderada pelo CFO Gunnar Wiedenfels. Desse modo, a Warner conseguiria vender partes separadas de sua companhia e, assim, ter mais controle sobre a aquisição.