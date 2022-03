Vibra: resultado reforça recomendação de compra do BTG

O balanço do quarto trimestre da Vibra (VBBR3) superou as expectativas do mercado ao registrar lucro líquido de 1,025 bilhão de reais, 38,5% acima do consenso da Bloomberg. O Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) ficou em 1,598 bilhão de reais, 34,9% acima do trimestre anterior,

"A Vibra conseguiu finalizar bem o ano de 2021. É um mercado competitivo o de distribuição de combustível, mas gostamos da diretoria e da estratégia operacional implementada", disse Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 23 de março. "Mantemos nossa recomendação de compra para a Vibra."

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.