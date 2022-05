Transações de NFTs despencam em 2022 e preço desaba

O mercado de NFT começou 2022 com uma forte queda.

A compra e venda de tokens não fungíveis, ou NFTs, caiu para uma média diária de aproximadamente 19 mil transações esta semana.

Um valor que representa uma queda de 92% em comparação ao pico de 225 mil transações diárias registradas em setembro de 2021, de acordo com os dados do site NonFungible.

A mesma queda é observada no número de carteiras ativas no mercado, que caíram para aproximadamente 14 mil na semana passada.

Uma queda de 88% em comparação com as 119 mil carteiras ativas no mês de novembro do ano passado.

O que são NFTs?

NFTs, em suma, são um token que funciona como um certificado que comprova propriedade de um ativo digital.

Você pode aprender mais sobre eles aqui.

Veja mais:

Por sua natureza altamente especulativa, NFTs vêm se tornando cada vez mais ariscados, considerando o aumento constante das taxas de juros ao redor do mundo.

Para termos de comparação, segundo o jornal The Wall Street Journal, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos dedicada ao setor de tecnologia, a Nasdaq, caiu 23% desde novembro do ano passado, quando tinha atingido sua máxima histórica.

Para se ter uma ideia, o valor do Bitcoin no período caiu 43%.

A baixa de transações de NFTs levou a uma contração dos preços dos ativos.

Um grande exemplo foi o caso recente da venda do NFT da primeira mensagem escrita no Twitter, que o fundador da empresa, Jack Dorsey, leiloou em março de 2021 por US$ 2,9 milhões (atualmente cerca de R$ 14,21 milhões).

O comprador, Sina Estavi, recentemente colocou o mesmo NFT em leilão.

Ele não recebeu nenhuma oferta acima de US$ 14 mil.

Ou seja, o mesmo NFT teve uma desvalorização superior a 99%.

Entretanto, mesmo com essa baixa, Estavi salientou que o fracasso da venda não seria um sinal de que o mercado está em colapso, mas era apenas uma flutuação que poderia haver em qualquer outro mercado.

Além disso, segundo ele, o mercado de NFTs é muito novo e ainda está se desenvolvendo, sendo impossível prever como ele estará daqui alguns anos.

Ainda vale investir em NFTs?

A falta de interesse do público pelo assunto não é repentina.

As pesquisas por termos relacionados na internet registrou um pico em janeiro deste ano, de acordo com o Google Trends.

Mas, desde então, caiu aproximadamente 80%.

A falta de equilíbrio entre oferta e demanda também influenciando o mercado.

De acordo com dados da Chainalysis, existem aproximadamente 5 NFTs para cada comprador.

Até o final de abril foram vendidos aproximadamente 9,2 milhões de NFTs para 1,8 milhões de compradores.

A maior corretora de criptoativos da America ainda está apostando em NFTs.

A Coinbase lançou recentemente um programa beta para 4 milhões de participantes que buscava desenvolver um ambiente para criação, compra e venda dessa classe de ativos.

NFT no senso comum?

A onda de NFTs chegou no ápice em 2021 quando músicos, artistas, celebridades e empresas entraram de cabeça nesse mercado.

A transação mais icônica que levou os NFTs para a fama foi a do artista Beeple, que em março de 2011 vendeu uma compilação de suas obras pelo valor de US$ 69 milhões.

A partir daquele momento, empresas como Adidas, Nike e até McDonald's entraram no negócio.

A tecnologia NFT continua se mostrando inovadora, e com possibilidades de ser utilizada de diversas formas. Entretanto, o mercado está aguardando como essa classe de ativo vai se desenvolver no futuro.