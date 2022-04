Além dos colecionáveis: como NFTs estão renovando a indústria de ingressos

O conceito de tokens não-fungíveis (NFT) surgiu em 2015 e ganhou força em 2017, quando muitos colecionáveis ​​digitais proeminentes, como CryptoPunks e EtherRock, foram criados. O mercado, entretanto, só "explodiu" em popularidade depois que a arte do artista digital Beeple foi vendida como um NFT por mais de US$ 69 milhões, no ano passado.

Hoje, a maioria das principais marcas do mundo, celebridades, estrelas do esporte e influenciadores se envolveram no frenesi dos NFTs. Enquanto muitos acreditavam que o "hype" em torno do mercado se tornariam a causa de sua queda, o ecossistema NFT viu uma rápida expansão além do mercado digital de colecionáveis.

Os games são outro setor importante que os NFTs impactaram de forma bastante significativa, com recompensas de jogar-para-ganhar (P2E) e NFTs integrados se tornando a última moda em 2021. Jogos como Axie Infinity se tornaram uma fonte de subsistência para muitos no Vietnã e os especialistas do mercado previram que dentro de 10 anos, a maioria dos jogos terá se voltado para modelos P2E.

Embora os colecionáveis ​​digitais e a indústria de jogos tenham se tornado dois dos casos de uso mais conhecidos de NFTs, existem várias outras indústrias em que o uso de tokens não-fungíveis está aumentando. Em um exemplo proeminente, a indústria de ingressos está de olho em uma revisão, integrando NFTs.

Como os NFTs moldam o mercado de ingressos

Embora o mercado de ingressos tenha se tornado digital o suficiente ao longo dos últimos anos, auxiliado pela pandemia, ele ainda é altamente centralizado, o que ajuda no crescimento do mercado clandestino e informal.

No mundo atual, os ingressos para qualquer grande show ou evento são comprados antecipadamente por acumuladores que depois os revendem a um preço exagerado.

Em muitas ocasiões, os cambistas vendem até falsificações, com os clientes não tendo como confirmar os ingressos autênticos antes de comprar.

Os NFTs oferecem prova de autenticidade, pois salvam dados em blockchain. Este mecanismo pode ser aplicado colocando ingressos em um blockchain, o que garantiria não apenas a autenticidade do ingresso, mas se ele estava sendo vendido por um organizador legítimo.

Esses ingressos NFT também têm o potencial de explorar o mercado secundário de ingressos.

Durante muito tempo, o mercado secundário esteve praticamente inacessível a organizadores de eventos, locais e artistas. Não regulamentado e especulativo, afeta tanto os fãs frustrados com os altos preços quanto os artistas que são assediados por uma base de fãs infeliz.

Com a emissão de ingressos como NFTs, esse problema pode desaparecer. Artistas e organizadores de eventos podem criar contratos inteligentes que regem a revenda de seus ingressos - por exemplo, garantindo uma comissão por todas as revendas do NFT em questão.

Além dos royalties provenientes de revendas,os benefícios do NFT podem incluir a limitação de preço máximo e mínimo para determinado ingresso e até incluir benefícios e utilidades para o seu portador. Com os ingressos NFT, a comunidade fica muito mais próxima do artista ou time esportivo. Isso significa que eles desempenham um papel maior nas decisões de seus artistas ou equipes favoritos.

Os ingressos NFT vão muito além do acesso. É um colecionável, mas também pode ser um pacote para todos os tipos de vantagens. Pode ser uma carteira que mantém o valor monetário de forma segura. Você pode conceder acesso a áreas específicas em um evento ou premiar uma camiseta, um hambúrguer, um pôster autografado ou US$ 100 em compras no local do show.

NFTs estão fechando a lacuna entre mercados de experiências separadas. O mesmo NFT pode ser usado para garantir o acesso a um show, mas também ser a chave para sua estadia em hotel, visitar um parque temático próximo e até mesmo a chave para seu carro alugado em sua próxima viagem.

Mike Dragan, diretor de operações do mercado de ingressos NFT Oveit, explicou como os ingressos NFT já têm grande demanda, com um valor de mercado que pode exceder centenas de bilhões de dólares:

“A partir de nossos dados, 18% dos eventos com ingressos estão usando ou consideram o uso de NFTs como forma de melhorar a experiência de seus fãs. Esse número subiu de apenas 2% em julho de 2021. Esperamos que o número aumente ainda mais no próximo ano, à medida que a tecnologia está sendo lançada e as carteiras de criptomoedas estão se tornando mais populares. Esperamos que o mercado de ingressos NFT atinja 25% do mercado total de ingressos até 2027 – em aproximadamente US$ 18,5 bilhões – apenas no setor de eventos ao vivo. Esperamos um nível semelhante de adoção, embora em uma escala de tempo mais longa no setor de turismo e hospitalidade”.

O futuro dos ingressos NFT

Muitos fundadores e criadores do mercado de ingressos NFT concordaram que o frenesi em torno de NFTs entre as principais marcas definitivamente ajudou o mercado de ingressos a atrair mais organizadores.

A emissão de ingressos NFTs ainda é uma tecnologia emergente, portanto, há muito espaço para crescer. Para a solução certa, o teto é tão alto quanto o próprio setor, com um volume de mercado projetado de US$ 94,27 bilhões até 2026.

Apesar de uma taxa de crescimento rápido, a indústria de emissão de ingressos NFT também enfrenta alguns desafios no caminho. Colby Mort, da Get Protocol, uma solução de emissão de ingressos NFT, disse que o interesse em explorar NFTs é incrivelmente alto, mas a barreira tecnológica ainda é um desafio:

“O desafio que sempre existiu para os NFTs é a barreira de acessibilidade no espaço para o público convencional. Há uma forte necessidade de uma introdução calorosa no espaço por meio de experiências e orientações amigáveis ​​ao usuário. Acreditamos que a emissão de ingressos NFT representa um passo Web2.5 entre o público convencional e a Web3.”

Charlie Gardiner, gerente de conteúdo da Seatlab NFT, acredita que os ingressos NFT têm o potencial de atrair grandes participantes:

“Em última análise, desde que o processo de compra e venda de ingressos em um mercado NFT seja sem atritos, as plataformas de ingressos NFT têm o potencial de destronar os grandes players desse setor. Ao focar na experiência do usuário, estamos criando um futuro que, na superfície, funciona de maneira semelhante às ofertas atuais, mas melhora fundamentalmente a experiência dos fãs, aumenta a receita dos artistas e reina no altamente descontrolado mercado secundário de ingressos.”

As marcas tradicionais estão começando a entender o valor da tecnologia NFT e que não é uma mania passageira. O uso de NFTs no espaço de emissão de ingressos de eventos exige educar as marcas sobre como elas podem usar a tecnologia subjacente para mais do que apenas colecionáveis ​​digitais. Elas já têm um grau de confiança e compreensão na tecnologia NFT e, portanto, o futuro da emissão de bilhetes NFT parece ser o próximo melhor caso de uso.

