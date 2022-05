Após lançamento de NFTs que movimentou bilhões, ApeCoin despenca 13%

Nesta segunda-feira, 2, o mercado de criptomoedas segue estável, apresentando poucas alterações de preço nas principais moedas. Durante o final de semana, o valor de mercado correspondente à todas as criptomoedas caiu para níveis ainda mais baixos, e encontra-se em US$ 1,72 trilhão no momento, segundo dados do CoinMarketCap.

Enquanto possui dominância de mercado de 42,5% no momento, o bitcoin é negociado por US$ 38.521.

Apesar de apresentar alta de 1,47% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap, tais dados podem preocupar investidores. Na última quinta-feira, 28, o analista do BTG Pactual Lucas Costa afirmou que a maior criptomoeda do mundo só poderia voltar a subir, caso seu preço se mantivesse acima dos US$ 39 mil.

Alinhado à sua predecessora no ranking das maiores criptomoedas em valor de mercado está o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Com gráficos extremamente parecidos, ambas as criptomoedas continuam apresentando movimento similar nesta segunda-feira, 2. Cotado a US$ 2.798, o ether apresenta alta de 1,23%, segundo dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 principais criptomoedas, se destacam XRP e LUNA, com altas de 3% e 5% nas últimas 24 horas, respectivamente. A XRP é a moeda criada pela Ripple Labs, empresa que se encontra em um embate judicial com ninguém mais ninguém menos que a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A recente pressão compradora na criptomoeda pode indicar certo otimismo de investidores em um dos lados desta batalha. Dados do blockchain revelaram uma série de compras da criptomoeda por grandes investidores, que variam entre 5 milhões e 2 bilhões de unidades.

Já a LUNA, criptomoeda nativa da rede Terra, continua causando polêmica por conta dos grandes investimentos da Luna Foundation Guard em bitcoin e AVAX. Apesar da alta nas últimas 24 horas, a cripto apresenta queda de quase 25% no último mês, de acordo com o CoinMarketCap.

Como destaque negativo está a Cronos, criptomoeda criada pela Crypto.com, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. A Cronos apresenta queda de 16% no momento, cotada a US$ 0,29, e lidera entre as criptos que mais caíram no último dia. Uma das razões apontadas por especialistas para a queda é a recente redução no programa de recompensas do cartão de crédito da Crypto.com.

Ainda entre as criptomoedas que mais caíram, está a ApeCoin. A moeda que obteve destaque no outro lado do ranking entre as mais lucrativas na última semana, agora sofre de uma reviravolta nos preços desde o lançamento dos NFTs da Otherdeeds no final de semana. Investidores acumulavam ApeCoin em expectativa ao lançamento das escrituras do metaverso da Bored Ape Yacht Club, e logo após o lançamento, a criptomoeda utilizada para comprar tais NFTs iniciou um movimento de queda. No momento, a APE é cotada a US$ 15,26 e apresenta queda de 13,83%, de acordo com o CoinMarketCap.

