Vale conclui descaracterização de barragem em Itabira (MG)

A Vale anunciou a conclusão da descaracterização do Dique 1A, localizado no Sistema Conceição, em Itabira (MG), marcando um novo avanço no programa de descaracterização de barragens a montante.

Essa é a 16ª estrutura eliminada pela empresa, atingindo, assim, 53% do total previsto no programa. O processo foi finalizado antes do prazo original, que era dezembro de 2024, reforçando o compromisso da mineradora com a segurança e a sustentabilidade.

Agora, a estrutura passará por uma avaliação e validação dos órgãos competentes, conforme determina a legislação vigente. Paralelamente, o plano de recuperação ambiental da área está em andamento, refletindo a prioridade da empresa em restaurar as regiões impactadas e garantir o cumprimento das normas ambientais.

Desde 2019, a Vale investiu mais de R$ 9 bilhões nesse programa, eliminando barragens com alteamento a montante, que estão inativas e monitoradas 24 horas por dia.