Batalha dos apps: Uber e iFood se unem para fazer frente a Rappi, 99 e Meituan

Em meio ao acirramento da 'batalha dos apps', com Rappi e 99 anunciando investimentos multibilionários para ganhar mercado no Brasil, Uber e o iFood firmaram uma parceria inédita no país.

O acordo estratégico anunciado nesta quarta-feira, 14, permitirá que clientes do iFood peçam corridas da Uber diretamente pelo app de delivery, enquanto quem usa a Uber terá acesso a entregas de comida, mercado, farmácia e conveniência do iFood pelo aplicativo de transporte.

A implementação terá início em cidades selecionadas no segundo semestre e será estendida para todo o país em etapas posteriores.

Segundo os CEOs das duas empresas, essa convergência deve aumentar a utilização dos serviços, beneficiando tanto usuários quanto motoristas e entregadores parceiros.

“Hoje, apenas cerca de metade dos usuários usam as duas plataformas de maneira recorrente. Então, essa parceria representa mais um grande passo na nossa missão de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e obterem qualquer coisa com um toque”, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber.

Ele vê a parceria como um passo importante para facilitar o acesso a serviços essenciais com mais praticidade e rapidez.

A Uber já chegou a concorrer com o iFood no Brasil, por meio de sua plataforma de delivery de comida, o Uber Eats. Mas desistiu da operação deficitária em 2022, frente à dianteira da plataforma da Prosus no Brasil.

Diego Barreto, CEO do iFood, ressaltou o potencial da colaboração para impulsionar negócios dos restaurantes, mercados e demais estabelecimentos parceiros, além de gerar novas oportunidades de renda para os entregadores e motoristas.

Na prática, as mudanças vão ocorrer dentro dos aplicativos que já existem. A Uber criará uma aba de delivery com as opções do iFood, e o app do iFood ganhará uma seção de mobilidade para corridas da Uber.

Ainda não há um modelo de share de receita entre as plataformas, apurou o INSIGHT, mas os leads gerados em ambas as plataformas serão compartilhados. Uma possibilidade no radar é de união dos programas de fidelidade, Uber One e Clube iFood.

Concorrência acirrada

A união vem em um momento de concorrência acirrada no país. A parceria, que inclui um desafio tecnológico relevante de integração, vem sendo negociada há mais pelo menos sete meses.

Mas chega ao mercado no momento em Rappi e 99Foods anunciam investimentos que ultrapassam o bilhão e zeraram as taxas de seus restaurantes parceiros pelos próximos anos. A movimentação é um chacoalhão ao iFood, que domina pelo menos 80% do delivery de restaurantes.

Há dois anos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE ) proibiu o iFood de fazer contratos de exclusividade com restaurantes.

A Rappi anunciou o investimento de R$ 1,4 bilhão no Brasil. Além disso, a colombiana zerou a taxa de intermediação aos restaurantes por três anos. Já a 99Food, serviço de entrega de refeições da 99, anunciou a volta ao mercado brasileiro com isenção de taxas para restaurantes por dois anos.

A gigante chinesa Meituan também anunciou nesta semana o lançamento do Keeta, seu serviço de entrga de comida no Brasil. A operação receberá um investimento de R$ 5,6 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para apoiar a expansão da empresa no país.