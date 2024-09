Trump perde US$ 4 bilhões com queda de ações da sua empresa

A empresa de mídia social do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está enfrentando uma queda significativa no mercado, reduzindo drasticamente uma parte substancial de sua fortuna. As ações da Trump Media & Technology Group (DJT), proprietária da Truth Social, despencaram na semana passada, atingindo seu nível mais baixo desde a fusão que tornou a empresa pública.

De acordo com o Yahoo, desde o pico registrado em 27 de março, quando as ações chegaram a valer US$ 66,22 (R$ 370,83), a empresa já perdeu cerca de 74% de seu valor. Isso representou uma grande perda para os investidores, incluindo o próprio Trump. Sua participação majoritária de 114,75 milhões de ações, que estava avaliada em US$ 6,2 bilhões (R$ 34,7 bilhões) em maio, caiu para cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,2 bilhões), uma queda abrupta que o retirou da lista dos 500 indivíduos mais ricos do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Avaliações questionadas

Analistas já vinham alertando que o valor bilionário atribuído à Trump Media não correspondia à realidade financeira da empresa, que gera pouca receita e continua a operar com prejuízo. A Truth Social, plataforma da empresa, permanece como um player relativamente pequeno no cenário das redes sociais. O CEO da Tuttle Capital Management, Matthew Tuttle, comentou à CNN que, se não fosse por Trump, as ações estariam sendo negociadas a um valor simbólico, abaixo de US$ 1 (R$ 5,60).

Além dos fundamentos financeiros fracos, outros fatores estão pressionando o valor de mercado da empresa. A corrida eleitoral de 2024 tem pesado sobre a avaliação da Trump Media, com a queda significativa nas ações coincidindo com o anúncio de que o presidente Joe Biden não concorreria à reeleição e apoiaria a vice-presidente Kamala Harris. Desde o endosso de Biden a Harris, em 21 de julho, o valor de mercado da empresa caiu pela metade.

Uma empresa sob pressão

Mesmo enfrentando essa turbulência, a Trump Media ainda possui mais de US$ 300 milhões (R$ 1,68 bilhão) em caixa, o que lhe dá uma margem financeira para continuar operando e até realizar aquisições. No entanto, no último trimestre, a empresa gerou apenas US$ 837.000 (R$ 4,7 milhões) em receita, insuficiente para suportar seus planos de expansão a longo prazo.

Em agosto, a empresa lançou o Truth+, uma plataforma de streaming voltada ao público conservador, disponível em iOS, Android e na versão Web da Truth Social. Ainda assim, a entrada no mercado de streaming não tem sido suficiente para reverter a maré negativa.

Outro fator de risco que paira sobre a Trump Media é a iminente expiração do período de bloqueio que impedia Trump e outros acionistas de venderem suas ações. A partir de 20 de setembro, essas restrições desaparecerão, permitindo que os insiders vendam suas participações, o que pode impactar ainda mais o preço das ações.