Tesla perde participação no mercado dos EUA e cai ao menor nível desde 2017

A participação da Tesla no mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos caiu para 38% em agosto, segundo dados da Cox Automotive, e divulgados pela Reuters, nesta segunda-feira, 8. É a primeira vez desde 2017 que a fatia da empresa de Elon Musk fica abaixo de 40%.

A redução acontece em um cenário de maior competição no setor. Outras montadoras têm ampliado a oferta de modelos de carros elétricos, além de incentivos de vendas mais agressivos. Analistas avaliam que a procura por EVs deve se manter até setembro, mas pode diminuir com o fim dos créditos fiscais federais, o que tende a aumentar a pressão sobre a Tesla e suas rivais.

Estratégia da Tesla

Enquanto concorrentes aceleram novos projetos, a Tesla tem voltado esforços para robotáxis e robôs humanoides, o que atrasou o desenvolvimento de modelos mais acessíveis, segundo a Reuters.

O Cybertruck, lançado em 2023, não alcançou o desempenho comercial do Model 3 ou do Model Y. As recentes atualizações do Model Y também ficaram abaixo das expectativas, o que acendeu o alerta de queda nas vendas pelo segundo ano consecutivo.

Apesar das dificuldades, a montadora ainda mantém forte valorização no mercado. O conselho da empresa apresentou um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk, condicionado à meta de elevar o valor da companhia para US$ 8,5 trilhões nos próximos dez anos.