Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Tesla perde participação no mercado dos EUA e cai ao menor nível desde 2017

Queda reflete aumento da concorrência em veículos elétricos e menor lançamento de modelos novos, enquanto Elon Musk foca em robótica e IA

Tesla: sétimo mês seguido de queda expõe perda de espaço para rivais chinesas na Europa (Jeremy Moeller/Getty Images)

Tesla: sétimo mês seguido de queda expõe perda de espaço para rivais chinesas na Europa (Jeremy Moeller/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05h03.

A participação da Tesla no mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos caiu para 38% em agosto, segundo dados da Cox Automotive, e divulgados pela Reuters, nesta segunda-feira, 8. É a primeira vez desde 2017 que a fatia da empresa de Elon Musk fica abaixo de 40%.

A redução acontece em um cenário de maior competição no setor. Outras montadoras têm ampliado a oferta de modelos de carros elétricos, além de incentivos de vendas mais agressivos. Analistas avaliam que a procura por EVs deve se manter até setembro, mas pode diminuir com o fim dos créditos fiscais federais, o que tende a aumentar a pressão sobre a Tesla e suas rivais.

Estratégia da Tesla

Enquanto concorrentes aceleram novos projetos, a Tesla tem voltado esforços para robotáxis e robôs humanoides, o que atrasou o desenvolvimento de modelos mais acessíveis, segundo a Reuters.

O Cybertruck, lançado em 2023, não alcançou o desempenho comercial do Model 3 ou do Model Y. As recentes atualizações do Model Y também ficaram abaixo das expectativas, o que acendeu o alerta de queda nas vendas pelo segundo ano consecutivo.

Apesar das dificuldades, a montadora ainda mantém forte valorização no mercado. O conselho da empresa apresentou um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk, condicionado à meta de elevar o valor da companhia para US$ 8,5 trilhões nos próximos dez anos.

Acompanhe tudo sobre:TeslaElon MuskCarros elétricos

Mais de Invest

Acabou a magia? Ações da Pop Mart, da boneca Labubu, caem 7%; demanda fraca preocupa

Após derrota de Milei em Buenos Aires, bolsa argentina despenca mais de 13%

Nasdaq fecha na máxima histórica; crises na França e no Japão preocupam investidores

Serasa Limpa Nome: ação especial dará desconto de 99% em 10 milhões de dívidas; veja como participar

Mais na Exame

Brasil

Julgamento de Bolsonaro será retomado nesta terça com voto de Moraes; veja o que esperar do 3º dia

Economia

Dólar fecha com novo recorde na Argentina após derrota eleitoral do partido de Milei

Mundo

Governo da Venezuela pede a cidadãos que se preparem em 'todas as frentes' de batalha

Tecnologia

SpaceX, de Elon Musk, compra faixas de transmissão de dados sem fio por US$ 17 bilhões