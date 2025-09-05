Tesla oferece pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para Elon Musk

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, pode passar a receber uma remuneração de US$ 1 trilhão por seu trabalho como CEO da Tesla (TSLA), segundo a Bloomberg. A proposta da fabricante de veículos elétricos representa um valor inédito entre as empresas americanas.

O objetivo do novo pacote de remuneração de Musk é "incentivá-lo a continuar liderando a empresa nos próximos anos", com a condição de que ele atenda a uma série de metas ambiciosas. Entre os requisitos estão o desenvolvimento dos negócios de robotáxis da Tesla e o aumento do valor de mercado da companhia para ao menos US$ 8,5 trilhões, um salto significativo em relação aos cerca de US$ 1 trilhão atuais, segundo a Bloomberg.

O novo contrato terá duração de 10 anos e inclui ações adicionais que poderiam aumentar a participação de Musk na Tesla para pelo menos 25%, como foi especificado na procuração apresentada pela empresa.

O acordo, caso seja cumprido integralmente, pode gerar um ganho financeiro monumental para Musk, além de expandir seu controle sobre a empresa. Com uma fortuna estimada em US$ 378 bilhões, ele já é a pessoa mais rica do mundo, e o novo pacote de remuneração vem após a rejeição de seu pacote de 2018, estimado em mais de US$ 50 bilhões, por um tribunal de Delaware.

Embora a Tesla ainda recorra da decisão judicial, o conselho da empresa está explorando outras formas de compensar Musk, incluindo a concessão de ações temporárias avaliadas em cerca de US$ 30 bilhões em agosto deste ano.

A caminho do primeiro trilionário

Musk, desde o ano passado, é cotado para ser o primeiro trilionário do mundo. Segundo uma pesquisa Informa Connect Academy, Musk deve atingir US$ 1 trilhão em riqueza até 2027.

A análise também aponta que Gautam Adani, fundador do conglomerado indiano de mesmo nome, poderá alcançar esse feito em 2028, caso sua taxa de crescimento anual de 123% se mantenha.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Prajogo Pangestu, magnata indonésio da energia e mineração, também têm o potencial de se tornar trilionários até 2028, se suas trajetórias de crescimento continuarem no mesmo ritmo.

Além deles, Bernard Arnault, CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, pode ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão em 2030, o mesmo ano em que Mark Zuckerberg, CEO da Meta, deve alcançar o mesmo feito.