Tesla e big techs impulsionam Nasdaq e S&P 500 a novos recordes

A alta nas ações de Apple, Nvidia e Tesla fizeram os indicadores da Nasdaq e do S&P 500 renovarem seus recordes nesta quarta-feira, 2.

A Nasdaq, composta majoritariamente por companhias de tecnologia, avançou 0,9%, obtendo seu terceiro recorde em 2025. Já o S&P 500 fechou em alta de 0,5% em sua sexta máxima histórica para o ano - somente os papéis de tecnologia do indicador subiram mais de 1%.

As ações do bloco haviam sofrido com a guerra tarifária promovida pelo governo de Donald Trump recentemente, mas voltaram a ganhar destaque com os avanços da inteligência artificial (IA). Dados do mercado de trabalho também influenciaram positivamente as bolsas americanas.

Após um dia tenso com declarações de Trump sobre uma possibilidade de deportação de Elon Musk, as ações da Tesla subiram 5%, figurando entre as maiores vencedoras do S&P 500.

A fabricante de veículos elétricos anunciou que sua produção de veículos superou as entregas pelo segundo trimestre consecutivo, mas reforçou seu compromisso com investimentos em software de direção autônoma e seu robô humanoide Optimus.

As ações da Apple subiram 2,2%, enquanto os papéis da Nvidia tiveram alta de 2,6%.