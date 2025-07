Tesla tem queda nas vendas globais, mas Musk acredita ter carta na manga

A Tesla (TSLA) viu suas vendas globais de veículos cair 13,5% no segundo trimestre em comparação ao ano anterior, marcando uma continuação da desaceleração acentuada nas vendas de automóveis. O número final de entregas no período foi de 384.122 unidades, abaixo das 387.000 estimadas pelos analistas, segundo dados da FactSet.

A montadora de veículos elétricos tem enfrentado dificuldades para reverter a queda nas vendas, algo que, segundo analistas, tem sido parcialmente atribuído a uma reação negativa dos consumidores em relação à marca e ao seu CEO, Elon Musk. Sua participação no corte de gastos governamentais gerou polêmica, e ele deixou seu cargo federal no final de maio.

Apesar dessa queda, as ações da Tesla subiram 5% logo após a divulgação dos números de entregas.

Medidas para estimular a demanda

Para tentar atrair mais clientes, a Tesla tem se concentrado em atualizações de veículos e financiamentos de baixo custo, enquanto enfrenta crescente concorrência no mercado de veículos elétricos e pressões sobre sua marca devido à presença de Musk na política. A empresa lançou versões atualizadas do popular Model Y, um SUV de tamanho médio, em março, e uma versão mais acessível do Cybertruck em abril. Em junho, a empresa também apresentou novas versões do Model S e Model X, seus modelos de luxo.

Os executivos da Tesla minimizaram as preocupações de Wall Street sobre a queda nas vendas e a redução das margens de lucro, apontando, em vez disso, para o potencial de crescimento derivado dos investimentos em software de direção autônoma, o Full Self-Driving, e no robô humanoide Optimus.

A carta do robotáxi

Em 22 de junho, a Tesla lançou o tão esperado serviço de robotáxi, abrindo seu novo aplicativo de transporte para um pequeno grupo de clientes — incluindo influenciadores digitais — que realizaram viagens em Model Ys autonomamente dirigidos, em uma área restrita de Austin. Embora o programa tenha começado com menos de 20 veículos autônomos e um preço fixo de US$ 4,20 por viagem, Musk afirmou que o serviço poderia adicionar de US$ 5 trilhões a US$ 10 trilhões à capitalização de mercado da Tesla.

Para que isso se torne realidade, a Tesla precisa continuar vendendo veículos, que atualmente financiam os investimentos da empresa em inteligência artificial e robótica. Musk afirmou que espera que até o final de 2026, centenas de milhares de Teslas estejam circulando nas estradas dos EUA de forma totalmente autônoma, muitos deles sendo carros de propriedade pessoal. Sua visão é de que, no futuro, os motoristas poderão alugar seus carros para outros passageiros na rede de robotáxis, assim como o Uber ou o Airbnb fazem.

A empresa planeja começar a produção de seu veículo autônomo dedicado, o Cybercab, já no próximo ano. O modelo de dois lugares será vendido por US$ 30.000.

Concorrência acirrada

Enquanto isso, as vendas de veículos elétricos (EVs) enfrentam dificuldades mais amplas. Ford, Hyundai e Kia relataram quedas acentuadas nas vendas de EVs no segundo trimestre. A Ford, por exemplo, viu suas vendas de EVs caírem mais de 30% no período, enquanto a General Motors foi uma exceção, com suas vendas de EVs mais que dobrando, chegando a 46.280 unidades no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Tesla está programada para divulgar seus resultados financeiros completos no dia 23 de julho, e espera-se que as vendas continuem a ser um ponto central de discussão.

Apesar do declínio nas vendas no ano passado — a primeira queda anual nas entregas em mais de uma década, com uma redução de 1% nas entregas globais — e do desempenho negativo no primeiro trimestre deste ano, quando as vendas caíram 13%, a Tesla tem mostrado um crescimento promissor em 2025. As estimativas indicam que a receita da empresa pode crescer 14% em 2025, superando o crescimento de 6,5% registrado em 2022, embora abaixo dos 24% observados durante os anos da pandemia.

A Tesla está no preço?

Porém, há preocupações com a avaliação das ações. Atualmente, a ação da Tesla é negociada a 45 vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, o maior múltiplo desde o auge da pandemia, em 2021. Comparando com a Nvidia, que lidera a corrida global por inteligência artificial, e está negociando a 32 vezes o lucro projetado, a avaliação da Tesla levanta dúvidas sobre a sustentabilidade dessa valorização a curto prazo. Michael Smith, da Allspring Global Investments, acredita que, embora os fundamentos da Tesla sejam sólidos, qualquer decepção em relação às expectativas elevadas pode representar um risco significativo.

No entanto, a Tesla se destaca no mercado devido ao aumento do interesse de grandes investidores. Quase 50% dos fundos de investimento de longo prazo agora possuem ações da Tesla, um salto significativo em relação a 14% em 2016. Isso coloca a Tesla entre as dez ações de tecnologia mais populares entre esses investidores.