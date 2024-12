Terceiro corte seguido? O que esperar da reunião de hoje do Fed

O Federal Reserve provavelmente reduzirá os juros nesta semana, o que seria o terceiro corte seguido, ao mesmo tempo em que sinaliza menos menos alterações na taxa no ano que vem. Pelo menos esse é o entendimento da Bloomberg.

A economia dos EUA se mostrou mais resiliente do que as autoridades econômicas esperavam há apenas alguns meses. Dados recentes mostram que a inflação está caindo mais lentamente do que o previsto e o mercado de trabalho não está enfraquecendo tanto. Essa perspectiva revisada pode levar as autoridades a ajustar a linguagem em sua declaração no pós-reunião nesta quarta-feira.

Esses dados da economia mais fortes do que o esperado também levantam questões sobre se a taxa neutra, aquela em que o Fed não está impulsionando nem desacelerando a economia, está agora mais alta.

A decisão do Fed será divulgada às 16h, horário de Brasília, desta quarta-feira. O presidente Jerome Powell fará uma entrevista coletiva 30 minutos depois.

Decisão sobre a taxa

De acordo com a Bloomberg, espera-se que o Fed reduza sua taxa de referência em 0,25%. Tal movimento levaria a taxa dos fundos federais para uma faixa-alvo de 4,25% a 4,5%, um ponto percentual abaixo do que estava em setembro, quando as autoridades começaram os cortes.

Isso deixaria a taxa de referência bem acima da estimativa de 2,9% que os próprios membros do Fed sinalizaram em setembro para onde esperam que os juros poderiam se estabilizar no longo prazo.

Espera-se que as autoridades sinalizem três cortes nas taxas de juros para o ano que vem, de acordo com a maioria dos economistas pesquisados ​​pela Bloomberg News.

No entanto, as projeções provavelmente não refletirão totalmente as políticas propostas pelo presidente eleito Donald Trump. Várias autoridades do Fed disseram que estão esperando por mais detalhes sobre os planos de Trump para tarifas e deportações antes de incorporar essas políticas em suas previsões de crescimento e inflação.

De acordo com a Bloomberg, na entrevista coletiva, Powell pode explicar melhor como os membros do Fed estão interpretando os dados recentes da economia e o que isso pode significar para a política futura de juros - quando os cortes iriam parar, por exemplo.

O presidente do Fed também pode enfrentar perguntas sobre se o progresso em direção à meta de inflação de 2% estagnou e se as autoridades estão mais otimistas sobre o cenário de empregos agora do que estavam em setembro.

Essa será a última reunião do Fed na gestão de Joe Biden.