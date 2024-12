Presidente do Fed, Powell diz que bitcoin é "concorrente do ouro, não do dólar"

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, afirmou na última quarta-feira, 4, que o bitcoin seria um "concorrente do ouro, não do dólar". O líder da autoridade monetária dos Estados Unidos comentou ainda que o ativo ainda teria um caráter majoritariamente especulativo, dificultando o seu uso como uma moeda efetiva.

Em uma participação em um evento do jornal The New York Times, Powell foi questionado sobre as criptomoedas e sua avaliação sobre o setor e o papel do Fed na regulamentação. O presidente da autarquia revelou que não possui, e não poderia possuir, nenhuma criptomoeda devido ao seu cargo.

Na visão de Powell, o Fed tem um "papel limitado" pensando na regulação das criptomoedas devido à forma como esses ativos são tratados pelo mercado. "As pessoas usam o bitcoin como um ativo especulativo", avaliou o presidente do Federal Reserve.

"Ele é como o ouro, mas a diferença é que é virtual, digital. As pessoas não estão usando ele como uma forma de pagamento ou como uma reserva de valor. Ele é altamente volátil. Ele não é um concorrente do dólar, na verdade ele é um concorrente do ouro", disse Powell.

O presidente do Federal Reserve também rebateu uma afirmação comum no mercado de criptomoedas de que o bitcoin ganhou tração por simbolizar uma falta de confiança dos investidores no dólar. "Não acho que seja assim que as pessoas pensam sobre o tema", argumentou.

Na visão de Powell, como o bitcoin não é usado ainda como uma moeda efetiva, a regulação dele e de outras criptomoedas recairia sobre outros reguladores dos Estados Unidos. Ele defendeu, porém, que a proteção dos consumidores deve ser um dos tópicos centrais de qualquer regulamentação aprovada.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

À CNBC, o analista Joel Kruger, da LMAX Group, disse que, mesmo em tom de crítica, "a comparação pelo presidente do Fed do bitcoin com o ouro foi um desenvolvimento importante que introduziu mais um nível de credibilidade para o bitcoin como um grande ativo nos mercados globais".

A fala de Powell ocorreu horas antes do bitcoin superar os US$ 100 mil pela primeira vez e atingir um novo preço recorde. Analistas acreditam, porém, que o movimento ocorreu majoritariamente pela indicação por Donald Trump de um novo presidente da SEC mais favorável ao mercado cripto.