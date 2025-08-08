Taurus confirma transferência de parte da produção para os EUA com influência de tarifas

A Taurus (TASA4) decidiu transferir parte da produção para os Estados Unidos para minimizar os impactos das novas tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. Das 2,1 mil armas da família G que são produzidas diariamente no Brasil, 900 passarão a ser fabricadas em solo americano a partir de setembro.

A decisão foi tomada para reduzir a exposição da empresa ao "tarifaço", sem comprometer a capacidade de abastecer o mercado dos EUA com sua principal linha de produtos. Desde o início das discussões sobre a tarifação, a companhia vinha adotando uma série de estratégias para garantir a continuidade da produção e abastecimento no mercado americano.

Desde abril, a companhia começou a reforçar o estoque de produtos acabados nos Estados Unidos de forma preventiva. "Temos cerca de 90 dias de estoque, o que dará autonomia de alguns meses com produtos internalizados", explicou a Taurus em nota. A companhia também antecipou a exportação de peças e partes, em especial os carregadores de armas, se antecipando à taxação sobre esses componentes.

Com essa estratégia, a empresa espera continuar com uma forte geração de Ebitda e fluxo de caixa. "Estamos focados em garantir a continuidade do crescimento da empresa, apesar dos desafios impostos pelo novo cenário tarifário", afirmou Salesio Nuhs, CEO global da Taurus, na nota.

A companhia também informou que continua em articulações com autoridades brasileiras para negociar as tarifas. Em paralelo, discute com o governo do Rio Grande do Sul para obter créditos de ICMS, uma medida que visa fortalecer o fluxo de caixa da empresa e garantir maior competitividade.

No Brasil, a maior força de trabalho da Taurus está concentrada na fábrica de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul — são 2,7 mil funcionários. A empresa não informa se a transferência de parte da produção para os Estados Unidos afetará empregos por aqui.