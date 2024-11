Tarpon compra 5% das ações da Track&Field

A Track&Field (TFCO4) anunciou nesta terça-feira, 19, que a gestora Tarpon adquiriu 4.209.900 ações da empresa, representando 5,85% do total de papéis emitidos. A gestora destacou que a operação tem caráter exclusivamente de investimento.

“O objetivo da participação é de investimento e, portanto, tal participação poderá ser aumentada ou reduzida conforme condições do mercado”, afirmou a Tarpon no comunicado oficial.

Contexto da operação

A aquisição consolida a Tarpon como um investidor relevante na Track&Field, que é uma das principais empresas de varejo esportivo do Brasil, com mais de 300 lojas espalhadas pelo país. Seu modelo de franquias tem atraído investidores interessados no segmento de bem-estar e saúde.