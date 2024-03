Tarpon sai de 32% para 19% da Serena Energia após oferta de ações

A Tarpon ficou com uma participação de 19% na Serena Energia (antiga Omega) após um follow-on concluído ontem. A operação deve aumentar significativamente a liquidez da companhia, reduzida desde a entrada da gestora de private equity no capital em 2022.

A oferta, que movimentou R$ 775 milhões, deu saída a um veículo da Tarpon que estava próxima do vencimento e tinha cerca de 14% do capital.

Num sinal de confiança no negócio, a gestora de Zeca Magalhães – uma das fundadoras e principais acionistas da geradora de energia renovável – acabou comprando uma fatia por meio de outro veículo.

Assim, sua a participação que cairia de 32% para 17,5% com a transação e acabou ficando em 19% ao fim do processo.

Com um book demandado, equivalente a cinco vezes a oferta, a ação da Serena saiu a R$ 9 na oferta, um prêmio de 7,1% em relação ao anúncio de intenção de oferta, realizado feito em 7 de março. Segundo fontes que participaram da operação, a demanda foi coberta já no primeiro dia de lançamento.

Em relação ao dia em que a oferta foi lançada oficialmente (19) e ao pregão imediatamente anterior à precificação, os descontos foram pequenos, de 3,1% e 4,3%, respectivamente. O papel da Serena ficou praticamente estável no pregão de hoje, a R$ 9,34.

O aumento da liquidez era um dos intuitos do follow-on. Cerca de 65% dos papéis ficaram com os dez maiores investidores. A maior parte (80%) ficou nas mãos de investidores locais e o restante de estrangeiros.

Esse foi o quarto follow-on da Serena desde a listagem das ações em 2017. A empresa vale R$ 5,82 bilhões na bolsa.

Após a oferta, a governança segue a mesma: a Tarpon segue signatária de um acordo de acionistas junto com os fundadores Antonio Bastos e Gustavo Mattos, que têm 12,5% do capital. Juntos, o bloco tem agora 31,5% das ações. A Actis virou a maior acionista individual, com 26,8%.