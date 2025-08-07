Suzano reverte prejuízo e lucra R$ 5 bilhões no segundo trimestre de 2025

A Suzano (SUZB3) reverteu seu prejuízo de R$ 3,76 bilhões no segundo trimestre de 2024 para um lucro líquido de R$ 5,01 bilhões no mesmo período de 2025, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

O resultado veio acima da expectativa de analistas em pesquisa da LSEG, de R$ 3,97 bilhões.

A receita líquida cresceu de R$ 11,5 bilhões para R$ 13,29 bilhões, um aumento de 15,7%. O lucro bruto, por sua vez, diminuiu de R$ 5,4 bilhões para R$ 4,7 bilhões, uma queda de 13,2%.

Em fato relevante divulgado antes do balanço, a companhia também revisou a projeção de investimentos para 2025 de R$ 12,4 bilhões para R$ 13,3 bilhões, um aumento de 7,3%.

Segundo a companhia, a revisão reflete “a assinatura de contrato com a Eldorado Brasil

Celulose, sobre permuta de ativo biológico correspondente a 18 milhões de metros cúbicos de madeira em pé, localizados no estado do Mato Grosso do Sul.”

Esse montante será colhido pela Suzano entre os anos previstos de 2025 a 2027, tendo como contrapartida o pagamento pela companhia de R$ 1,317 bilhão à Eldorado.

No segundo trimestre, a Suzano apresentou um EBITDA ajustado de R$ 6,1 bilhões, um recuo de 3% no comparativo anual, quando reportou R$ 6,3 bilhões.

A dívida líquida subiu para US$ 13 bilhões, versus US$ 12,0 bilhões no segundo trimestre de 2024. Já a alavancagem reduziu de 3,2 vezes em dólar, para 3 vezes.