As redes sociais mudaram o Duolinguo — e não do jeito que você pensa

Duolingo: CEO causou polêmica ao anunciar uso de IA como critério para promoções e contratações ((Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)/Getty Images)
Redatora
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12h11.
O Duolingo decidiu pisar no freio no que diz respeito à sua estratégia de redes sociais. Após uma polêmica envolvendo o uso de inteligência artificial, a empresa adotou um tom mais conservador online, o que impactou o crescimento do número de usuários nos Estados Unidos no segundo trimestre.
A mudança de postura veio depois da repercussão negativa de um post do CEO, Luis von Ahn, no LinkedIn, em abril. Na mensagem, ele anunciou que o Duolingo se tornaria uma empresa “AI-first” e que a fluência em inteligência artificial passaria a ser critério para contratações e promoções.
O executivo também disse que a empresa deixaria de contratar prestadores de serviço para atividades que a IA já consegue executar.
A fala gerou críticas nas redes como X (antigo Twitter), TikTok e Reddit, com usuários temendo demissões em massa e conteúdos gerados por IA inundando o app.
A resposta foi dura: o Duolingo chegou a apagar suas contas por um período e adotou uma nova diretriz para seus canais: menos ironia, menos risco, menos viralização.
“Queríamos tornar o sentimento nas redes sociais mais positivo”, disse von Ahn na teleconferência de resultados do segundo trimestre.
Segundo ele, a decisão ajudou a melhorar a percepção da marca, mas teve um custo: o crescimento diário de usuários ativos ficou em 40%, o piso da meta que ia até 45%. O impacto se concentrou nos EUA e Canadá.
Apesar disso, os números financeiros vieram fortes. A receita cresceu 41%, para US$ 252,3 milhões, e o lucro bateu recorde: US$ 44,8 milhões, alta de 84% em um ano.
As ações subiram quase 19% no pós-mercado, acumulando valorização de 113% nos últimos 12 meses, impulsionadas pelo crescimento constante de usuários e pela aposta em IA.
Von Ahn afirmou que a empresa ainda está cautelosa, mas prometeu trazer de volta o tom irreverente que tornou o mascote Duo uma celebridade nas redes. “Nas próximas semanas ou meses, vamos retomar publicações mais ousadas, mais propensas a viralizar”, disse.
Brincando com a situação, o CEO ainda comentou: “O que aprendi como líder é: não poste no LinkedIn. Estou brincando."