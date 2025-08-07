As redes sociais mudaram o Duolinguo — e não do jeito que você pensa

O Duolingo decidiu pisar no freio no que diz respeito à sua estratégia de redes sociais. Após uma polêmica envolvendo o uso de inteligência artificial, a empresa adotou um tom mais conservador online, o que impactou o crescimento do número de usuários nos Estados Unidos no segundo trimestre.

A mudança de postura veio depois da repercussão negativa de um post do CEO, Luis von Ahn, no LinkedIn, em abril. Na mensagem, ele anunciou que o Duolingo se tornaria uma empresa “AI-first” e que a fluência em inteligência artificial passaria a ser critério para contratações e promoções.

O executivo também disse que a empresa deixaria de contratar prestadores de serviço para atividades que a IA já consegue executar.

A fala gerou críticas nas redes como X (antigo Twitter), TikTok e Reddit, com usuários temendo demissões em massa e conteúdos gerados por IA inundando o app.

A resposta foi dura: o Duolingo chegou a apagar suas contas por um período e adotou uma nova diretriz para seus canais: menos ironia, menos risco, menos viralização.

“Queríamos tornar o sentimento nas redes sociais mais positivo”, disse von Ahn na teleconferência de resultados do segundo trimestre.

Segundo ele, a decisão ajudou a melhorar a percepção da marca, mas teve um custo: o crescimento diário de usuários ativos ficou em 40%, o piso da meta que ia até 45%. O impacto se concentrou nos EUA e Canadá.

Apesar disso, os números financeiros vieram fortes. A receita cresceu 41%, para US$ 252,3 milhões, e o lucro bateu recorde: US$ 44,8 milhões, alta de 84% em um ano.

As ações subiram quase 19% no pós-mercado, acumulando valorização de 113% nos últimos 12 meses, impulsionadas pelo crescimento constante de usuários e pela aposta em IA.

Von Ahn afirmou que a empresa ainda está cautelosa, mas prometeu trazer de volta o tom irreverente que tornou o mascote Duo uma celebridade nas redes. “Nas próximas semanas ou meses, vamos retomar publicações mais ousadas, mais propensas a viralizar”, disse.

Brincando com a situação, o CEO ainda comentou: “O que aprendi como líder é: não poste no LinkedIn. Estou brincando."