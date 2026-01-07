Stone anuncia mudança de CEO e promove 'prata da casa'

A Stone terá um novo CEO a partir de março deste ano. Pedro Zinner, atualmente no comando da companhia com ações listadas em Nova York, anunciou sua saída ao conselho de administrção, por motivos pessoais, após três anos no cargo.

Em seu lugar, assumirá Mateus Scherer, hoje diretor financeiro e de relações com investidores.

Zinner assumiu a liderança da Stone em um momento considerado crítico para a trajetória do grupo. Durante sua gestão, a empresa promoveu uma inflexão estratégica clara, que incluiu a venda de ativos não essenciais — como a Linx —, a adoção de medidas amplas de simplificação operacional e a implementação de um modelo mais rigoroso de alocação de capital.

Nesse período, a Stone também avançou no reposicionamento do negócio, deixando de atuar apenas como empresa de pagamentos para se consolidar como uma plataforma mais ampla de serviços financeiros voltados a empreendedores brasileiros, com destaque para a retomada e expansão da oferta de crédito.

Mateus Scherer, por sua vez, está na Stone desde os primeiros anos da companhia. Segundo a empresa, ele teve papel central em decisões de estratégia financeira, gestão de riscos, alocação de capital e no desenvolvimento das iniciativas bancárias e de crédito.

Sua condução ao cargo de CEO, segundo a Stone, reforça a aposta em uma liderança interna e preserva a continuidade da estratégia.

A troca de comando implica em movimento de outros peças dentro da Stone. Zinner deve ser indicado ao conselho de administração e participar da eleição na próxima assembleia de acionistas. Se aprovado, deverá assumir a presidência do colegiado, garantindo continuidade institucional e alinhamento estratégico.

O atual chairman, Maurício Luchetti, deve retornar à posição de conselheiro após dois anos no cargo.

Ainda por conta dessa movimentação, Diego Salgado, atualmente responsável pela tesouraria e membro do comitê executivo, ampliará seu escopo de atuação e assumirá o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores.