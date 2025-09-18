The New York Stock Exchange in New York, United States, on April 10, 2025, experiences a decline as stocks fall on Wall Street. The main index, the Dow Jones Industrials, loses around 800 points to 39,807, a decline of 1.97%, following a historic recovery on Wednesday due to the news of the ''tariff pause'' decreed by President Donald Trump. The S&P 500 decreases by 2.3%, the Dow Jones retreats approximately 700 points (1.7%), and the Nasdaq falls by 2.7%. Despite an encouraging inflation report, the market reacts to the news of the pause in tariffs, causing the indices to fall. The previous day's announcement by the president of a 90-day pause in ''reciprocal tariffs'' on most countries, except China, to which he increases the rate to 125%, causes the major indexes to soar. (Photo by Deccio Serrano/NurPhoto via Getty Images) (Deccio Serrano/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17h44.
Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 17h56.
Os principais índices de ações dos Estados Unidos tiveram máximas históricas nesta quinta-feira, 18, após o Federal Reserve, ao que tudo indica, iniciar um ciclo de cortes de juros, medida vista pelos investidores como apoio ao crescimento econômico, com expectativa de novas reduções.
O S&P 500, o Nasdaq 100, o Dow Jones e o Russell 2000 fecharam em alta, em um movimento raro que só havia ocorrido 25 vezes neste século, segundo dados da Bloomberg.
O S&P 500 subiu 0,6%, enquanto o Nasdaq 100 avançou 1,1%. O Dow Jones teve alta de 0,3% e o Russell 2000 disparou 2,5%, caminhando para seu primeiro recorde desde 2021.
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin valorizou 1,8%, cotado a US$ 117.708. Entre as commodities, o petróleo WTI recuou 0,6%, a US$ 63,65 o barril, e o ouro caiu 0,5%, para US$ 3.642,77 a onça.
O rali foi puxado por tecnologia e small caps, enquanto investidores ampliaram a busca por risco.
As ações de tecnologia lideraram o avanço, com destaque para a Intel, que saltou 23% após a Nvidia anunciar um investimento de US$ 5 bilhões na companhia. O Nasdaq 100 subiu 1,1%, enquanto o Russell 2000 disparou 2,5%, mirando o primeiro recorde desde 2021.
Na avaliação de analistas, os juros mais baixos tendem a favorecer gigantes de tecnologia e também bancos, com potencial de estimular fusões e o crédito imobiliário.
Apesar do rali, especialistas alertam para a concentração dos ganhos em poucas empresas de tecnologia de megacapitalização.
Ainda assim, os cortes do Fed devem continuar até o 1º trimestre de 2026, totalizando 75 pontos-base, segundo estimativas da UBS.
Para a consultoria Ameriprise, mais dois cortes este ano podem sustentar o apetite ao risco, desde que o mercado de trabalho e o consumo se mantenham estáveis.
Historicamente, setembro é um mês fraco para as ações. Mas, em períodos de cortes não recessivos, o S&P 500 subiu em média 1,2%, desafiando a sazonalidade negativa.