AO VIVO: Acompanhe o discurso de Jerome Powell sobre corte de juros pelo Fed

O Federal Reserve reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. É o primeiro corte este ano, após cinco reuniões consecutivas sem mexer na taxa. A decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente americano Donald Trump, defendeu um corte de 0,5 ponto percentual. Jerome Powell, presidente do Fed, comenta a decisão e responde às perguntas dos jornalistas.

15h57 — Powell: Sabemos onde estamos agora e tomamos a ação mais apropriada

15h55 — Powell: Lisa Cook é um caso de Justiça que não cabe a mim comentar

15h53 — Powell: É uma grande dispersão de visões, mas isso é compreensível diante da atual situação

15h52 — Powell: Não me surpreende que haja tanta divergência na visão dos dirigentes

15h52 — Powell: Vamos tomar nossas próprias decisões com base nos dados econômicos que vierem

15h49 — Powell: Os riscos para outros mandatos [crescimento econômico, mercado de trabalharam] mudaram e estamos nos movendo para o neutro

15h48 — Powell: Nossa expectativa é que a inflação suba com tarifas de forma pontual por conta das tarifas

15h47 — Powell: Temos, claramente, uma redução de demanda

15h46 — Powell: O que acontece no mercado de trabalho tem mais a ver com imigração do que com tarifas

15h46 — Powell: Os riscos de inflação parecem um pouco menores

15h45 — Powell: Os riscos para o mercado de trabalho mudaram, há sinais reais de desaceleração

15h41 — Powell: Estamos comprometidos em manter a nossa independência

15h40 — Powell: o novo membro do comitê é bem vindo e continuamos perseguindo nossos objetivos

15h40 — Powell começa a responder perguntas dos jornalistas

15h36 — Powell: É possível que os efeitos das tarifas sejam pontuais, mas também podem ser persistentes e esse é um risco que precisa ser avaliado

15h36 — Powell: O efeito de tarifas já começou a ser visto em alguns bens e serviços, mas o efeito geral na inflação e na economia ainda não foram vistos

15h35 — Powell: Mudanças nas políticas de governo continuam evoluindo e efeitos na economia são incertos

15h33 — Powell: Inflação cresceu de forma insignificante no ano, mas segue em patamar relevante

15h31 — Chairman do Fed destaca aumento do desemprego e desaceleração da atividade econômica

15h30 — Jerome Powell inicia pronunciamento e coletiva de imprensa sobre decisão do Fed

15h — Miran foi recém-empossado no Fed e foi indicado pelo presidente Donald Trump ao cargo

15h — Decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran votou por um corte ainda maior, de 0,50 ponto percentual

15h — Taxa de juros dos Estados Unidos passa ficar na faixa dos 4% a 4,25%

15h — Corte é o primeiro do ano, após cinco reuniões consecutivas de manutenção da taxa

15h — Federal Reserve reduz taxa de juros em 0,25 ponto percentual