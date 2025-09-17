AO VIVO: Acompanhe o discurso de Jerome Powell sobre corte de juros pelo Fed

O presidente do Conselho do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, discursa durante uma coletiva de imprensa após uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) no Federal Reserve, em Washington, D.C., em 7 de maio de 2025. O Federal Reserve (Fed, banco central americano) anunciou na quarta-feira mais uma pausa nos cortes de juros e alertou sobre riscos maiores para suas metas de inflação e desemprego, em uma provável referência às tarifas do presidente Donald Trump. As autoridades votaram por unanimidade para manter a taxa básica de juros do banco central americano entre 4,25% e 4,50%, informou o Fed em um comunicado. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) (BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h34.
Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h58.
O Federal Reserve reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. É o primeiro corte este ano, após cinco reuniões consecutivas sem mexer na taxa. A decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente americano Donald Trump, defendeu um corte de 0,5 ponto percentual. Jerome Powell, presidente do Fed, comenta a decisão e responde às perguntas dos jornalistas.
15h57 — Powell: Sabemos onde estamos agora e tomamos a ação mais apropriada
15h55 — Powell: Lisa Cook é um caso de Justiça que não cabe a mim comentar
15h53 — Powell: É uma grande dispersão de visões, mas isso é compreensível diante da atual situação
15h52 — Powell: Não me surpreende que haja tanta divergência na visão dos dirigentes
15h52 — Powell: Vamos tomar nossas próprias decisões com base nos dados econômicos que vierem
15h49 — Powell: Os riscos para outros mandatos [crescimento econômico, mercado de trabalharam] mudaram e estamos nos movendo para o neutro
15h48 — Powell: Nossa expectativa é que a inflação suba com tarifas de forma pontual por conta das tarifas
15h47 — Powell: Temos, claramente, uma redução de demanda
15h46 — Powell: O que acontece no mercado de trabalho tem mais a ver com imigração do que com tarifas
15h46 — Powell: Os riscos de inflação parecem um pouco menores
15h45 — Powell: Os riscos para o mercado de trabalho mudaram, há sinais reais de desaceleração
15h41 — Powell: Estamos comprometidos em manter a nossa independência
15h40 — Powell: o novo membro do comitê é bem vindo e continuamos perseguindo nossos objetivos
15h40 — Powell começa a responder perguntas dos jornalistas
15h36 — Powell: É possível que os efeitos das tarifas sejam pontuais, mas também podem ser persistentes e esse é um risco que precisa ser avaliado
15h36 — Powell: O efeito de tarifas já começou a ser visto em alguns bens e serviços, mas o efeito geral na inflação e na economia ainda não foram vistos
15h35 — Powell: Mudanças nas políticas de governo continuam evoluindo e efeitos na economia são incertos
15h33 — Powell: Inflação cresceu de forma insignificante no ano, mas segue em patamar relevante
15h31 — Chairman do Fed destaca aumento do desemprego e desaceleração da atividade econômica
15h30 — Jerome Powell inicia pronunciamento e coletiva de imprensa sobre decisão do Fed
15h — Miran foi recém-empossado no Fed e foi indicado pelo presidente Donald Trump ao cargo
15h — Decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran votou por um corte ainda maior, de 0,50 ponto percentual
15h — Taxa de juros dos Estados Unidos passa ficar na faixa dos 4% a 4,25%
15h — Corte é o primeiro do ano, após cinco reuniões consecutivas de manutenção da taxa
15h — Federal Reserve reduz taxa de juros em 0,25 ponto percentual