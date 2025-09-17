Invest

AO VIVO: Acompanhe o discurso de Jerome Powell sobre corte de juros pelo Fed

Presidente do Banco Central americano detalha decisão do colegiado e responde às perguntas dos jornalistas

O presidente do Conselho do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, discursa durante uma coletiva de imprensa após uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) no Federal Reserve, em Washington, D.C., em 7 de maio de 2025. O Federal Reserve (Fed, banco central americano) anunciou na quarta-feira mais uma pausa nos cortes de juros e alertou sobre riscos maiores para suas metas de inflação e desemprego, em uma provável referência às tarifas do presidente Donald Trump. As autoridades votaram por unanimidade para manter a taxa básica de juros do banco central americano entre 4,25% e 4,50%, informou o Fed em um comunicado. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) (BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h34.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h58.

O Federal Reserve reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. É o primeiro corte este ano, após cinco reuniões consecutivas sem mexer na taxa. A decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente americano Donald Trump, defendeu um corte de 0,5 ponto percentual. Jerome Powell, presidente do Fed, comenta a decisão e responde às perguntas dos jornalistas.

yt thumbnail

15h57 — Powell: Sabemos onde estamos agora e tomamos a ação mais apropriada

15h55 — Powell: Lisa Cook é um caso de Justiça que não cabe a mim comentar

15h53 — Powell: É uma grande dispersão de visões, mas isso é compreensível diante da atual situação

15h52 — Powell: Não me surpreende que haja tanta divergência na visão dos dirigentes

15h52 — Powell: Vamos tomar nossas próprias decisões com base nos dados econômicos que vierem 

15h49 — Powell: Os riscos para outros mandatos [crescimento econômico, mercado de trabalharam] mudaram e estamos nos movendo para o neutro

15h48 — Powell: Nossa expectativa é que a inflação suba com tarifas de forma pontual por conta das tarifas

15h47 — Powell: Temos, claramente, uma redução de demanda

15h46 — Powell: O que acontece no mercado de trabalho tem mais a ver com imigração do que com tarifas

15h46 — Powell: Os riscos de inflação parecem um pouco menores

15h45 — Powell: Os riscos para o mercado de trabalho mudaram, há sinais reais de desaceleração

15h41 — Powell: Estamos comprometidos em manter a nossa independência

15h40 — Powell: o novo membro do comitê é bem vindo e continuamos perseguindo nossos objetivos

15h40 — Powell começa a responder perguntas dos jornalistas

15h36 — Powell: É possível que os efeitos das tarifas sejam pontuais, mas também podem ser persistentes e esse é um risco que precisa ser avaliado

15h36 — Powell: O efeito de tarifas já começou a ser visto em alguns bens e serviços, mas o efeito geral na inflação e na economia ainda não foram vistos

15h35 — Powell: Mudanças nas políticas de governo continuam evoluindo e efeitos na economia são incertos

15h33 — Powell: Inflação cresceu de forma insignificante no ano, mas segue em patamar relevante

15h31 — Chairman do Fed destaca aumento do desemprego e desaceleração da atividade econômica

15h30 — Jerome Powell inicia pronunciamento e coletiva de imprensa sobre decisão do Fed

15h — Miran foi recém-empossado no Fed e foi indicado pelo presidente Donald Trump ao cargo

15h — Decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran votou por um corte ainda maior, de 0,50 ponto percentual

15h — Taxa de juros dos Estados Unidos passa ficar na faixa dos 4% a 4,25%

15h — Corte é o primeiro do ano, após cinco reuniões consecutivas de manutenção da taxa

15h — Federal Reserve reduz taxa de juros em 0,25 ponto percentual

Acompanhe tudo sobre:Fed – Federal Reserve SystemJurosJerome Powell

