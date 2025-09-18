Ações da Intel sobem 22% após investimento de US$ 5 bi da Nvidia e tem melhor dia em quase 38 anos

A Nvidia anunciou nesta quinta-feira que investirá US$ 5 bilhões na Intel como parte de um acordo de desenvolvimento de chips para data centers e PCs.

Após a notícia, as ações da Intel dispararam 22,8%, alcançando US$ 30,57, marcando o melhor desempenho da empresa desde 1987. As ações da Nvidia subiram 3,54% nesta quinta, segundo a CNBC.

“Essa colaboração histórica une de forma sólida a inteligência artificial e a computação acelerada da Nvidia com as CPUs da Intel e o vasto ecossistema x86 — uma fusão de duas plataformas de classe mundial. Juntos, expandiremos nossos ecossistemas e lançaremos as bases para a próxima era da computação”, afirmou Jensen Huang, CEO da Nvidia, em um comunicado.

O resgate pela Casa Branca

Agora, a Nvidia se junta ao SoftBank e ao governo dos EUA no apoio à recuperação da Intel. As ações da Intel, que haviam atingido seu ponto mais baixo em mais de uma década no início deste ano, começaram a se recuperar após receber suporte do governo de Trump, que agora tem uma fatia de 10% da empresa. Já o SoftBank fez um investimento de US$ 2 bilhões.

O governo dos EUA investiu US$ 8,9 bilhões na Intel, comprando 433,3 milhões de ações. A participação da Casa Branca está avaliada em US$ 13,2 bilhões, com as ações cotadas a US$ 30,57. No entanto, um alto funcionário da Casa Branca esclareceu à CNBC que o governo não está envolvido no novo acordo entre a Nvidia e a Intel.

O acordo, que ainda depende de aprovações regulatórias, não parece incluir a fabricação dos chips da Nvidia nas instalações da Intel.

Segundo o comunicado, a Intel será responsável pela produção de unidades de processamento central x86 para as plataformas de infraestrutura de IA da Nvidia. No setor de PCs, a Intel desenvolverá sistemas em chips x86 com as unidades de processamento gráfico RTX da Nvidia, que alimentarão os computadores.

Além disso, a Nvidia está em discussões com os governos dos EUA e da China para conseguir aprovação para vender chips de tecnologia menos avançada no mercado chinês.