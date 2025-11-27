Nubank aluga prédio em São Paulo para volta ao presencial, diz jornal

O Nubank alugou um novo edifício corporativo em São Paulo para acomodar parte dos funcionários a partir de julho de 2026, quando a fintech dará início à retomada do trabalho presencial. Segundo informações do Estadão, o prédio escolhido é o Capote 210, localizado a poucos metros da sede atual da empresa, na esquina da Rua Capote Valente com a Avenida Rebouças, em Pinheiros.

Segundo o jornal, o contrato de locação foi firmado por dez anos e envolve um imóvel recém-entregue e que pertence à gestora HSI e à incorporadora Idea!Zarvos. O edifício tem 23 andares — sendo 18 comerciais e cinco residenciais — e oferece 15 mil metros quadrados de área útil para escritórios, o equivalente a dois campos de futebol. A sede atual seguirá em operação, ainda de acordo com o jornal.

Mudança no modelo de trabalho

O Nubank anunciou em novembro o fim do modelo de trabalho remoto a partir de 2026. Segundo o plano, a partir de julho do ano que vem, os funcionários devem comparecer ao escritório dois dias por semana. Em janeiro de 2027, o regime passará a ser de três dias presenciais. A transição será gradual, com um período de adaptação de oito meses.

Além de ampliar sua estrutura em São Paulo, o Nubank anunciou que vai abrir novos escritórios em cidades como Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte, e também em outros países: Washington, Miami, Palo Alto (EUA) e Buenos Aires (Argentina).

Escritórios já existentes em Bogotá e na Cidade do México passarão por reformas.