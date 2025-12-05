Nubank e Meli puxam um terço da expansão de cartão de crédito no Brasil

O Nubank (Nu) e o Mercado Livre (Meli), por meio de sua vertical de serviços financeiros Mercado Pago, consolidaram-se como os principais motores de expansão do crédito via cartões no Brasil, avalia o Itaú BBA.

Juntas, as duas entidades foram responsáveis por aproximadamente um terço (30%) de todo o crescimento da carteira de cartão de crédito do país nos últimos 12 meses (LTM), até o terceiro trimestre de 2025, de acordo com dados do Banco Central.

Os analistas do BBA consideram que Nubank e Mercado Pago estão "prontos para continuar emergindo como vencedores estruturais" e, com isso, "aumentando consistentemente seus ganhos de participação" de mercado ao longo do tempo.

Diferenciais de Risco e Rentabilidade no Cartão de Crédito

O relatório aponta diferenças significativas na eficiência e no perfil de risco das duas operações de cartão. Essas distinções são medidas pela Margem Financeira Líquida após Perdas (NIMAL), que mede a rentabilidade do crédito já descontada a inadimplência.

Nubank: A operação de cartões apresenta um NIMAL de 22%. Esse resultado é impulsionado por um custo de risco estimado em cerca de 10% da carteira e uma parcela maior do portfólio que gera juros, atingindo 40%.

Mercado Pago (Meli): A operação de cartões no Brasil (consolidada com México) alcançou um NIMAL de 5%. O custo de risco é mais alto, estimado em 24% da carteira, e a parcela que gera juros é menor, de 18%.

Apesar da diferença, o NIMAL de 5% do Mercado Livre representa uma melhoria operacional relevante, sendo 11 pontos percentuais maior do que o registrado no ano anterior, indicando que a estratégia de foco em clientes de menor risco tem se mostrado eficaz.

Nubank como Ponto de Referência

O Itaú BBA posiciona o Nubank como um "ponto de referência relevante" para as operações de cartão de crédito do Mercado Livre no Brasil.

O NIMAL superior do Nubank é visto como um alvo potencial para a evolução do Mercado Livre. O monitoramento contínuo da trajetória relativa dessas métricas deve oferecer insights valiosos sobre a execução da estratégia do Meli, diz o BBA.

Os dados mostram que, em termos de rentabilidade, o Mercado Livre supera o Nubank apenas no segmento de empréstimos pessoais e para vendedores, no qual o NIMAL do Meli é de aproximadamente 33%, superando os 19% estimados para o Nu.