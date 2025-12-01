BTG retira Itaú e aumenta exposição em Nubank na carteira de dezembro

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) promoveu mudanças relevantes em sua carteira recomendada para dezembro. A principal alteração foi o aumento da participação do Nubank (ROXO34), que passou de 10% para 15% da carteira.

Segundo o banco, a decisão busca evitar uma redução excessiva na exposição ao setor bancário, após a retirada do Itaú (ITUB4), que havia apresentado forte desempenho ao longo de 2025.

“Itaú está fora”, diz relatório divulgado nesta segunda-feira, 1. A retirada do papel marca o fim de um longo período de permanência na carteira recomendada, justamente no ano em que o banco teve alta expressiva em bolsa.

Em outra mudança relevante, o BTG decidiu limitar a exposição ao setor de utilities a 30%. Para isso, reduziu a posição em Equatorial (EQTL3) de 15% para 10%, mantendo Copel (CPLE6) com outros 10%.

Outra novidade é a entrada da Eneva (ENEV3), com peso de 10%. A empresa de energia foi incluída após forte valorização das ações, com o banco vendo potencial de continuidade.

A estrutura final da carteira para o mês de dezembro também mantém posições em Rede D’Or, Embraer, Smartfit, Localiza e no setor de construção civil, com Cyrela e Direcional — esta última com apenas 5%.

A alocação em homebuilders segue em 15%, com o BTG sinalizando intenção de realizar lucros, mas mantendo papéis com boa “duração”, ou seja, potencial de valorização no médio prazo.

A carteira recomendada do BTG Pactual