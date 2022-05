Smart Fit (SMFT3) tem 900 mil novos usuários no 1T22

A Smart Fit (SMFT3) divulgou, nesta quinta-feira (12), os resultados do primeiro trimestre de 2022.Os dados do trimestre da Smart Fit foram marcados pela abertura de 162 academias durante o último ano e o aumento de quase 900 mil usuários desde março de 2021.

Este aumento consolidou uma receita bruta de R$ 669,5 milhões, uma alta de 66% comparada aos R$ 404 milhões no mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da companhia foi de R$ 66,4 milhões, alta de 212% comparado aos R$ 21,3 milhões realizados no primeiro trimester de 2021.

Porém, apesar dos resultados positivos e das altas, o resultado líquido foi negativo no 1T22 para a Smart Fit. A rede de academias teve prejuízo de R$ 75,4 milhões, que ainda é menor que os R$ 144,7 milhões de prejuízo acumulado no 1T21.

Motivos para altas da Smart Fit (SMFT3)

Na divulgação, Smart Fit comentou que a base de clientes de academias ultrapassou o patamar pré-pandemia. "A Smart Fit adicionou mais de 1 milhão de clientes às academias em dez meses consecutivos de recuperação de base até março de 2022 (+54%) e 306 mil no 1T22, atingindo 2,9 milhões."

A empresa explicou o motivo do crescimento. De acordo com a companhia, a expansão foi devido principalmente à abertura de academias próprias. Foram adicionadas 23 unidades próprias no trimestre (92% do total), sendo que no México foram convertidas 4 franquias em academias próprias. Ao final do período, a rede de academias era composta por 857 unidades próprias (79% do total) e 233 franquias (21%)"

A companhia também demonstrou uma melhora expressiva na geração de caixa operacional."Continua recuperação da base de clientes e gestão de gastos proporcionaram alavancagem operacional com ganho de 4,2 pontos percentuais na margem bruta caixa e expansão de 85% no EBITDA versus 4T21 e geração de caixa operacional de R$ 75 milhões no 1T22."

E comentam também sobre o impacto do Covid-19 nos negócios: "Apesar do surgimento da variante Ômicron da COVID-19 no último trimestre de 2021, o elevado grau de imunização da população e os cuidados adotados pela Companhia na higienização das academias desde o início da pandemia, contribuíram para que as academias permanecessem abertas durante todo o 1T22, versus 74% no 1T21."