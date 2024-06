Shein protocola pedido confidencial de IPO em Londres, segundo CNBC

A empresa de varejo online Shein protocolou um pedido confidencial de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores de Londres, de acordo com fontes da CNBC.

A empresa chegou a protocolar um pedido de IPO nos Estados Unidos em novembro, mas teve que rever os planos de listar suas ações no mercado americano em meio a preocupações de legisladores sobre riscos de trabalho forçado na cadeia de suprimento da companhia.

No ano passado, congressistas americanos chegaram a pedir à SEC que bloqueasse a listagem da Shein por ter produtos feitos na região de Xinjiang, onde o governo chinês é acusado de genocídio.

A companhia, que tem como um de seus principais atrativos os preços competitivos de seus produtos, se tornou uma das principais empresas de moda do mundo. Nos Estados Unidos, onde entrou durante a pandemia de Covid-19, a Shein tem buscado integrar a National Retail Federation (Federação Nacional de Varejo), mas tem sido rejeitada diversas vezes, segundo a CNBC.

IPO de 50 bilhões de libras

Fundada na China, a companhia moveu sua sede para Singapura em 2021. Segundo fontes da CNBC, a preferência da Shein ainda é realizar o IPO nos Estados Unidos, e o fato de ter protocolado o pedido de listagem em Londres não é garantia de que irá realizar a operação no país.

O IPO em Londres, segundo a Sky News, poderia movimentar 50 bilhões de libras. Na última rodada de investimentos, no início do ano passado, a Shein foi avaliada em US$ 66 bilhões.