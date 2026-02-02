Carnaval e dividendos: veja quais empresas pagam proventos em fevereiro

A agenda de proventos de fevereiro reúne pagamentos relevantes de empresas de grande peso na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, e garante uma renda extra aos acionistas neste segundo mês de 2026, que neste ano coincide com o período de Carnaval.

O calendário concentra tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio (JCP), com destaque para companhias dos setores de energia, bancos, varejo e indústria.

O principal destaque do mês é a Petrobras (PETR3 e PETR4). A estatal paga, no dia 20 de fevereiro, a primeira parcela da remuneração aos acionistas aprovada pelo Conselho de Administração em novembro de 2025.

Segundo comunicado da companhia, o valor total da distribuição é de R$ 12,16 bilhões, equivalente a R$ 0,94320755 por ação ordinária e preferencial em circulação. Dessa quantia, a primeira parcela, de aproximadamente R$ 0,41 por ação, será paga integralmente na forma de JCP.

O setor bancário também aparece com força no calendário de fevereiro. Itaú, Bradesco, Santander e BTG Pactual têm pagamentos programados ao longo do mês, todos na modalidade de JCP.

Itaú e Bradesco concentram seus créditos no início do mês, nesta segunda, dia 2 de fevereiro, enquanto o Santander realiza dois pagamentos no dia 5. Já o BTG Pactual distribui JCP no dia 13 de fevereiro, em dois valores distintos.

Além dos bancos e da Petrobras, outras empresas relevantes distribuem proventos ao longo do mês de Carnaval. Entre os destaques estão Suzano, Localiza, Neoenergia, Vibra, Yduqs e Isa Energia, além de companhias dos setores de educação, shopping centers, construção civil e varejo farmacêutico.

Os pagamentos se estendem até o fim do mês, encerrando no dia 28 com o pagamento de dividendos da Neoenergia. Para receber os valores, o investidor precisa ter os papéis em carteira até a data de corte definida por cada empresa.