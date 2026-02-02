Invest

Ibovespa resiste a mau humor no exterior e sobe com impulso da Vale e bancos

Vale sobe mesmo com queda no preço do minério de ferro e ação do Ministério Público sobre vazamentos em minas

Ibovespa: bom começo em fevereiro após melhor janeiro em quase 6 anos (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10h54.

O Ibovespa resiste à influência negativa do exterior e, depois de ter o terceiro melhor mês de janeiro da história, volta a subir no primeiro pregão de fevereiro. Às 10h48 (horário de Brasília), o Ibovespa subia 0,75%, aos 182.732 pontos.

O índice sofre com a pressão negativa da Petrobras. A estatal é a segunda empresa de maior peso do Ibovespa e reflete a forte queda do petróleo no mercado internacional. Os preços despencam em torno de 5%, tanto o barril do Brent, em Londres, quanto do WTI, em Nova York.

Por outro lado, a Vale (VALE3), papel de maior peso do índice, avança 1,5%. O movimento ocorre mesmo com a queda do minério de ferro no exterior. A mineradora também é alvo de uma ação do Ministério Público, que pediu à Justiça o bloqueio de R$ 1 bilhão das contas bancárias da companhia em função dos recentes vazamentos ocorridos em minas nas cidades mineiras de Ouro Preto e Congonhas. A companhia informou que apresentará defesa dentro do prazo legal. 

Ações de bancos também operam no terreno positivo. Nesta semana, Santander (SANB11), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) vão divulgar os balanços referentes ao quarto trimestre e do ano cheio de 2025.

Mesmo com bolsa em alta, o dólar se valoriza nesta manhã e sobe 0,23%, a R$ 5,26. 

O pregão regular das bolsas em Nova York começa às 11h30 (horário de Brasília), mas o pré-mercado aponta para uma abertura em baixa, com os índices futuros em contração. O Nasdaq, que abrange as empresas de tecnologia e companhias de maior valor de mercado, tem destaque de queda. As ações da Nvidia reagem a uma reportagem do Wall Street Journal sobre o congelamento de investimentos na OpenAI.

De acordo com a publicação, a Nvidia estaria revisando um aporte de US$ 100 bilhões previsto para a criadora do ChatGPT. Durante o fim de semana, o CEO da companhia, Jensen Huang, negou que esteja insatisfeito com a OpenAI. As ações da Nvidia caem mais de 2%.

