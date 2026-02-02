Após disparada do ouro, BBA tira Vivara da carteira e destaca Aura Minerals

A disparada do ouro nos últimos meses produziu efeitos distintos nas carteiras de ações do Itaú BBA em janeiro. Enquanto produtora da matéria-prima, a Aura Minerals (AURA33) foi o "maior propulsor de rentabilidade" no mês, com valorização de 25%. O papel faz parte de três carteiras recomendadas do BBA: Top 5 e Dividendos, com peso de 20% em cada, e Small Caps, com 10% de participação. Os percentuais foram mantidos, como proteção para os portfólios em meio a um cenário internacional ainda conturbado.

Por outro lado, a varejista de joias Vivara sentiu a corrida do ouro pelo viés de quem consome a commodity. Assim, o papel VIVA3 foi considerado o detrator do mês pelo BBA, com um impacto negativo de 15%. A casa acabou retirando o papel da sua carteira Small Caps.

Além da alta do ouro, a disparada prata, com um sentimento de aversão ao risco global, impactaram os custos da companhia, que também precisou lidar com um momento mais difícil do varejo discricionário (de bens não essenciais).

As ações da Vivara foram substituídas pelas da BR Partners na carteira de empresas com valor de mercado inferior a R$ 10 bilhões. O BBA trouxe o banco de investimentos para o portfólio de small caps para capturar a tendência de aquecimento no mercado de fusões e aquisições (M&A) neste ano.

Empresas adicionadas à carteira

O BBA incluiu no portfólio um grupo de sete empresas que consegue entregar bons resultados mesmo em cenários desafiadores e pode vir a se beneficiar de eventos específicos no curto ou médio prazo. As entrantes são:

Axia Energia (AXIA3): Antiga Eletrobras, foi escolhida por dois motivos: ela se beneficia do aumento dos preços de energia no mercado e possui uma estratégia de dívida controlada que permitirá pagar dividendos muito altos. Entrou na carteira Top 5 e de dividendos.

Eneva (ENEV3): Foi incluída porque, com as chuvas abaixo do esperado (hidrologia fraca), o país precisa ligar suas usinas termelétricas, o que aumenta o lucro da companhia. Além disso, há a expectativa de que a empresa vença novos leilões de energia ainda no primeiro trimestre. A ação foi incluída na carteira Top 5.

Cury (CURY3): Entrou nas carteiras de Dividendos e Small Cap. O motivo é que ela vende casas para o público de baixa renda (Minha Casa Minha Vida) de forma muito mais rápida e eficiente que seus concorrentes, na avaliação do BBA, gerando muito caixa que será transformado em dividendos (cerca de 9% de retorno em 2026).

Iguatemi (IGTI11): A entrada se deve à sua capacidade de aumentar aluguéis mesmo com inflação arrefecida e ao fato de que a reforma tributária deve beneficiar shoppings de grande porte que já pagam impostos pelo regime de "lucro real". IGTI11 passou a compor a carteira small caps.

BR Partners (BRBI11): O banco entrou na carteira Small Caps porque o BBA acredita que, com a Bolsa em alta, muitas empresas vão querer comprar umas às outras (fusões e aquisições) ou abrir capital, e esse banco é especialista em assessorar esses negócios.

Embraer (EMBJ3): Incluída para "descorrelacionar" a carteira, ou seja, para que o investidor não dependa apenas da economia brasileira, já que a empresa vende aviões para o mundo todo e vive um ciclo positivo nos setores comercial, executivo e de defesa.

Panvel (PNVL3): Além do bom desempenho atual das farmácias, o BBA vê uma oportunidade futura: o fim das patentes de medicamentos emagrecedores (como o Ozempic) no meio de 2026, o que deve aumentar as vendas de versões genéricas ou similares nas farmácias a partir de 202

Empresas retiradas do portfólio

Carteira TOP 5 : Saíram as ações da Equatorial, do Bradesco e da Suzano. A retirada da Suzano foi motivada pelo momento de preços pressionados da celulose e pela desvalorização do dólar, que prejudica a receita e o lucro operacional da companhia

: Saíram as ações da Equatorial, do Bradesco e da Suzano. A retirada da Suzano foi motivada pelo momento de preços pressionados da celulose e pela desvalorização do dólar, que prejudica a receita e o lucro operacional da companhia Carteira Dividendos: Foram retiradas as ações da Copel e da Caixa Seguridade . No caso da Caixa Seguridade, o relatório aponta que, por ser um modelo de negócio muito defensivo e previsível, os investidores podem ter preferido migrar para ativos com maior potencial de valorização (upside)

Foram retiradas . No caso da Caixa Seguridade, o relatório aponta que, por ser um modelo de negócio muito defensivo e previsível, os investidores podem ter preferido migrar para ativos com maior potencial de valorização (upside) Carteira Small Caps: Esta carteira teve quatro exclusões: Vivara, Grupo SBF, Ecorodovias e Tenda. A Vivara foi retirada após ser a principal detratora do portfólio em janeiro, prejudicada pela alta dos custos do ouro e da prata. Já a Tenda foi substituída pela Cury devido à preferência dos analistas pela execução e velocidade de vendas desta última no setor de baixa renda

Primeiro corte da Selic em 0,25 ponto

O início de 2026 é marcado por uma intensa busca dos investidores globais por diversificação geográfica, o que favoreceu significativamente o mercado acionário brasileiro. De acordo com os estrategistas do Itaú BBA, as crescentes incertezas geopolíticas envolvendo as principais potências mundiais — como as operações militares dos EUA na Venezuela, tensões no Irã e disputas diplomáticas com a União Europeia pela Groenlândia — motivaram um ingresso de R$ 23 bilhões de capital estrangeiro na Bolsa brasileira apenas em janeiro.

Esse cenário de instabilidade reforça o temor de uma fragmentação comercial global, rompendo décadas de cooperação econômica entre os países ocidentais.

No plano doméstico, a atenção está voltada para a flexibilização da política monetária, com o início de um ciclo de queda de juros previsto para março de 2026. Após a manutenção da taxa Selic em 15,0% ao ano na reunião de janeiro, o BBA projeta um primeiro corte de 0,25 ponto percentual, estimando que a taxa básica atinja 12,75% ao ano ao término do ciclo.

Essa tendência é sustentada por uma inflação controlada (IPCA de 0,33% em dezembro), pela valorização do Real frente ao dólar e por indícios de arrefecimento no mercado de trabalho, apesar de a taxa de desemprego de 5,4% ainda estar próxima das mínimas históricas.

Internacionalmente, a resiliência da economia dos Estados Unidos deve limitar o espaço para cortes de juros por lá no primeiro semestre, mantendo a taxa em 3,75% ao ano no curto prazo. A expectativa é que reduções ocorram apenas no segundo semestre, possivelmente sob uma nova liderança no Federal Reserve, levando os juros norte-americanos para o intervalo de 3,0% a 3,25% ao ano.

Enquanto isso, a China apresenta um crescimento moderado, com alta de 4,5% no PIB do quarto trimestre de 2025, embora seus indicadores industriais (PMI) sinalizem uma leve contração na manufatura.

A volatilidade externa também reconfigurou a dinâmica das commodities e ativos de proteção no período. A elevada aversão ao risco impulsionou os preços do ouro e da prata, beneficiando mineradoras como a Aura Minerals, que registrou alta de 25% em janeiro. Paralelamente, os riscos de interrupção na oferta de petróleo no Oriente Médio, devido ao controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz, sustentaram as cotações energéticas e favoreceram o desempenho de grandes produtoras nacionais, como a Petrobras.