Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Rússia confirma nova rodada de negociações com Ucrânia e EUA em Abu Dhabi

Rússia confirma nova rodada de negociações com Ucrânia e EUA em Abu Dhabi

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12h12.

A Rússia confirmou nesta segunda-feira, 2, que a segunda rodada de negociações com a Ucrânia e os Estados Unidos para discutir uma saída para a guerra será realizada em Abu Dhabi, na quarta e na quinta-feira desta semana.

Segundo o Kremlin, o adiamento ocorreu por incompatibilidade de agendas entre as três partes.

As conversas estavam inicialmente previstas para o último domingo, mas precisaram ser remarcadas. “Era necessária uma coordenação adicional das agendas”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

Ele confirmou, assim, a informação antecipada no domingo pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

A nova rodada ocorrerá às vésperas de se completarem quatro anos do início da ofensiva russa em território ucraniano, lançada em fevereiro de 2022.

A expectativa é que os encontros se concentrem no debate sobre a questão territorial, considerada central para qualquer tentativa de acordo. Até o momento, no entanto, não há sinais públicos de avanço por parte das delegações envolvidas.

Os Estados Unidos têm intensificado a pressão diplomática para tentar encerrar o conflito, que já deixou dezenas de milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a deixarem suas casas. A guerra também provocou ampla destruição de infraestrutura no leste e no sul da Ucrânia.

*Com informações da EFE 

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaRússia

Mais de Mundo

A renda subiu, os assassinatos também: o que levou Costa Rica a eleger linha dura

Laura Fernández: quem é a nova presidente 'linha dura' da Costa Rica

Costa Rica decide eleição no 1º turno com campanha focada em segurança

Irã alerta que eventual guerra contra os EUA seria 'catastrófica' para todos

Mais na Exame

Mercados

Ouro virou praticamente bitcoin, diz gestor, sobre movimento especulativo

Ciência

Para médico de Harvard, proteína pode não ser o nutriente mais importante

Esporte

Carrinho não, cotovelada: entenda definição do VAR que expulsou Carrascal

Future of Money

6 riscos para os investidores de criptomoedas do Brasil em 2026