Rússia confirma nova rodada de negociações com Ucrânia e EUA em Abu Dhabi

A Rússia confirmou nesta segunda-feira, 2, que a segunda rodada de negociações com a Ucrânia e os Estados Unidos para discutir uma saída para a guerra será realizada em Abu Dhabi, na quarta e na quinta-feira desta semana.

Segundo o Kremlin, o adiamento ocorreu por incompatibilidade de agendas entre as três partes.

As conversas estavam inicialmente previstas para o último domingo, mas precisaram ser remarcadas. “Era necessária uma coordenação adicional das agendas”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

Ele confirmou, assim, a informação antecipada no domingo pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

A nova rodada ocorrerá às vésperas de se completarem quatro anos do início da ofensiva russa em território ucraniano, lançada em fevereiro de 2022.

A expectativa é que os encontros se concentrem no debate sobre a questão territorial, considerada central para qualquer tentativa de acordo. Até o momento, no entanto, não há sinais públicos de avanço por parte das delegações envolvidas.

Os Estados Unidos têm intensificado a pressão diplomática para tentar encerrar o conflito, que já deixou dezenas de milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a deixarem suas casas. A guerra também provocou ampla destruição de infraestrutura no leste e no sul da Ucrânia.

